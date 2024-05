Zainteresowanie pamiątkami po członkach The Beatles jest wciąż ogromne. Za 2,9 mln dolarów została sprzedana na aukcji akustyczna gitara, która należała przed laty do Johna Lennona.

John Lennon / GTS Productions / Shutterstock

John Lennon grał na 12-strunowej gitarze Hootenanny firmy Framus m.in. podczas nagrywania utworu "You've Got To Hide Your Love Away " z płyty "Help!" (1965 r.).

Przez prawie 50 lat uważano, że instrument ten zaginął. Został przypadkowo znaleziony na strychu wiejskiego domu na obrzeżach Londynu.



Rockowe pamiątki

Gitara została wystawiona na aukcji "Music Icons". Licytacja odbywała się w nowojorskiej Hard Rock Cafe, a także on-line.

"To jedna z najważniejszych gitar Beatlesów w historii rocka" - tak aukcję reklamował dom aukcyjny Julien’s Auctions.