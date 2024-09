Producent Jay Roewe podkreślił w rozmowie z portalem Euronews, że HBO starannie konserwowało tysiące rekwizytów, kostiumów i elementów scenografii od początku realizacji serialu, aby wykorzystać je w potencjalnych spin-offach lub sequelach. Dodał, że po zakończeniu drugiego sezonu "Rodu smoka" twórcy już wiedzą, które rekwizyty i elementy planu będą jeszcze wykorzystane w kolejnych projektach, a z którymi mogą się rozstać. Podkreślił przy tym, że nadchodząca aukcja to wyjątkowa okazja dla fanów "Gry o tron", aby zdobyć część telewizyjnej historii.



Wideo youtube



"Gra o tron" przez osiem sezonów dostarczała fanom wielu emocji, stając się jednym z najchętniej nagradzanych seriali. Produkcja na podstawie powieści George’a R.R. Martina zdobyła łącznie 59 nagród Emmy (w tym Creative Arts Emmy), do których była nominowana 160 razy. Poza tym była nominowana osiem razy do Złotych Globów, zdobywając jedną statuetkę, sześć razy do nagród Hugo, wygrywając trzy, a także do 14 Satelitów, zdobywając trzy. Serial był w sumie nominowany do różnych nagród ponad siedemset razy, a wygrał 272.