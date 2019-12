Święta Bożego Narodzenia stały się inspiracją do stworzenia kolejnego utworu z cyklu "Piosenka z prawdziwego zdarzenia w RMF Classic". Do współpracy Artur Andrus zaprosił Alicję Majewską. Posłuchajcie "Kolędy pocieszycielki".

Wideo youtube

W każdą środę w RMF Classic, w porannym "Śniadaniu Mistrzów" tuż po godzinie 9, Artur Andrus wraz z prowadzącym program przegląda informacje z Polski i świata podawane w serwisach radiowych w poszukiwaniu inspiracji do napisania tekstu piosenki. Pretekstem może być informacja o ciekawym wydarzeniu lub fragment wywiadu. Może nim też być cytat z prasy. Po dokonaniu wyboru Artur Andrus natychmiast przystępuje do pracy nad piosenką - przed południem pisze test i zaprasza zaprzyjaźnionych muzyków do skomponowania i zagrania muzyki.

Tym razem inspiracja była oczywista: nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

wyk. Alicja Majewska i Artur Andrus

sł. Artur Andrus

muz. Łukasz Borowiecki



na pianinie zagrał Piotr Wrombel



na dzwonkach zagrał Łukasz Borowiecki



realizacja audio-video Jakub Rutka