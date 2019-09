Co gwiazda rocka robi po próbie? Ogląda seriale - tak przynajmniej jest w przypadku Rolling Stonesów! I nie są to bynajmniej seriale, które mogą kojarzyć się z gwiazdą rocka. Czy informacja o tym może być tematem piosenki?

Piotr Wrombel, Natalia Kukulska i Artur Andrus / Jakub Rutka / RMF FM

W każdą środę w RMF Classic, w porannym "Śniadaniu Mistrzów" tuż po godzinie 9, Artur Andrus wraz z prowadzącym program przegląda informacje z Polski i świata podawane w serwisach radiowych w poszukiwaniu inspiracji do napisania tekstu piosenki. Pretekstem może być informacja o ciekawym wydarzeniu lub fragment wywiadu. Może nim też być cytat z prasy.



Tym razem inspiracją była relacja londyńskiego korespondenta RMF FM Bogdana Frymorgena.

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ten materiał zainspirował Artura Andrusa do napisania piosenki "Spotkać Micka Jaggera"

Jak ja sobie zestawiłem Micka Jaggera na scenie, to jaki on jest na tej scenie i potem ten jego wizerunek, że jednak ogląda takie spokojne seriale, to naprawdę to bardzo podziałało na wyobraźnię - tłumaczył Artur Andrus na antenie RMF Classic. Od razu zacząłem się zastanawiać, jak to w przypadku naszych rockmanów jest - czy oni też oglądają jakieś seriale? Trzeba byłoby przeprowadzić jakieś badania. Może się okazać, że tak naprawdę ci wszyscy artyści energetyczni na scenie potem w domu są spokojni, grzeczni, że to jest sama łagodność - dodał.





"Spotkać Micka Jaggera"

Natalia Kukulska w piosence "Spotkać Micka Jaggera" Jakub Rutka /RMF FM

wyk. Natalia Kukulska

sł. Artur Andrus

muz. Łukasz Borowiecki

na pianinie zagrał Piotr Wrombel

realizacja audio-video - Jakub Rutka