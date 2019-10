Proekologiczne działania zyskują na popularności. Jednym z nawyków, który może ograniczyć produkcję plastiku i ilość śmieci jest picie wody z kranu. W Krakowie radni chcą umożliwić to wszystkim i wprowadzić źródełka z kranówką dostępne publicznie, w całym mieście. Czy można o tym napisać piosenkę?

Piosenkę "Pitnik z Krakowa" śpiewa Emilia Klimczak a na pompie ręcznej gra Artur Andrus Jakub Rutka /RMF FM

W każdą środę w RMF Classic, w porannym "Śniadaniu Mistrzów" tuż po godzinie 9, Artur Andrus wraz z prowadzącym program przegląda informacje z Polski i świata podawane w serwisach radiowych w poszukiwaniu inspiracji do napisania tekstu piosenki. Pretekstem może być informacja o ciekawym wydarzeniu lub fragment wywiadu. Może nim też być cytat z prasy. Po dokonaniu wyboru Artur Andrus natychmiast przystępuje do pracy nad piosenką - przed południem pisze test i zaprasza zaprzyjaźnionych muzyków do skomponowania i zagrania muzyki



Tym razem wykonawczynią Piosenki z prawdziwego zdarzenia jest Emilia Klimczak, solistka Teatru Muzycznego w Łodzi. Co zapamiętała z tej przygody? Na pewno tekst wspaniały o wodzie, dużo radości tworzenia, zabawy formą, tekstem. Kiedy tylko o tym myślę, to od razu mam wielki uśmiech na twarzy i radość w sercu - podkreśla Emilia Klimczak.

