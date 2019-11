Co środę, na antenie RMF Classic w porannym programie "Śniadanie Mistrzów" prowadzący program i Artur Andrus przeglądają informacje z kraju i ze świata, które stają się inspiracją do powstania piosenki z prawdziwego zdarzenia. W tym tygodniu tematem piosenki został... basen w Bydgoszczy.

Kolejną piosenkę z prawdziwego zdarzenia zaśpiewała Aga Zaryan / Jakub Rutka / RMF FM

Nowo powstający basen w Bydgoszczy ma być nie tylko obiektem sportowym, ale również ośrodkiem kultury. Będzie on pełnił równocześnie funkcję pływalni, galerii i sali koncertowej. Właśnie ten niezwykły projekt stał się inspiracją dla Artura Andrusa do powstania nowej piosenki z prawdziwego zdarzenia. Jej interpretacji i wykonania podjęła się czarująca głosem Aga Zaryan.

Jak powstają piosenki z prawdziwego zdarzenia?

W każdą środę w porannym "Śniadaniu Mistrzów" w RMF Classic, tuż po godzinie dziewiątej Artur Andrus przegląda wraz z prowadzącym program podawane w serwisach radiowych RMF informacje z Polski i świata, poszukując inspiracji do napisania tekstu piosenki. Pretekstem może być informacja o interesującym wydarzeniu, fragment wywiadu albo cytat z prasy. Tekst piosenki ma stanowić aktualny, satyryczny komentarz do wybranej informacji lub wypowiedzi.

Na stworzenie piosenki Artur Andrus ma tylko 24 godziny: przed południem pisze tekst i zaprasza zaprzyjaźnionych muzyków do skomponowania i zagrania melodii. Późnym popołudniem, w warszawskim studiu RMF Classic, piosenka jest nagrywana. Do jej wykonania zapraszany jest znany artysta. Piosenka gotowa jest do emisji już w czwartkowy poranek.

Cały proces jej powstawania jest rejestrowany przez reporterów RMF Classic i relacjonowany na bieżąco na antenie.

Premierę "Piosenki z prawdziwego zdarzenia" mają w porannym programie RMF Classic tuż po 09:00 - zatem cały cykl ich tworzenia i produkcji zamyka się w 24 godzinach!