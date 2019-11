"Po ponad 20 latach grania i wielu niezapomnianych chwilach spędzonych razem z wami zawieszamy działalność zespołu" - poinformował w mediach społecznościowych zespół Lao Che. 1 lutego 2020 r. wyruszą na pożegnalną trasę koncertową "No to Che!".

Na zdjęciu zespół Lao Che podczas koncertu na Arenie Lublin w 2016 roku / Wojciech Pacewicz / PAP

Zespół powstał w Płocku w 1999 roku. W ciągu 20 lat działalności wydali siedem płyt studyjnych, ostatnią - "Wiedza o społeczeństwie" - w zeszłym roku.

To była kapitalna przygoda. Przygoda naszego życia. Po ponad 20 latach grania i wielu niezapomnianych chwilach spędzonych razem z Wami zawieszamy działalność Zespołu - napisał Lao Che w mediach społecznościowych. Nie mówimy, że to koniec, że zamykamy Zespół, bo tak się po prostu nie da. Nasza przyjaźń tu się zaczęła, a prawdziwa przyjaźń nigdy się nie kończy. To był ważny i intensywny czas dla nas wszystkich - poinformowali i zapowiedzieli pożegnalną trasę koncertową.



Trasa pożegnalna - "No to Che!"

Ostatnia trasa "No to Che!" rozpocznie się 1 lutego 2020 r. w Olsztynie.

Lao Che ogłosili daty kilkunastu koncertów, które zagrają do końca maja. Zapowiedzieli, że wykonają swoje największe przeboje.



Wydali siedem płyt. Ostatnią w 2018 roku

Pierwszy album, "Gusła", wydali w 2002 roku. W tekstach, wokalista Huber "Spięty" Dobaczewski, odwoływał się do utworów Gałczyńskiego, Mickiewicza, Stachury, Schulza.



Trzy lata później ukazała się płyta "Powstanie Warszawskie", na której utwory odnoszą się do wydarzeń z powstania. Potem były jeszcze albumy "Gospel", "Prąd stały / Prąd zmienny", "Soundtrack", "Dzieciom" i ostatnią, w 2018 r. "Wiedza o społeczeństwie". Płyta znalazła się na pierwszym miejscu listy sprzedaży ZPAV w Polsce i osiągnęła status złotej. Muzycy Lao Che dostali za nią Fryderyka.

