Na lotnisku w Los Angeles policjanci zatrzymali Rakima Mayersa, rapera występującego pod pseudonimem A$AP Rocky. 33-latek jest podejrzewany o udział w strzelaninie, do której doszło w listopadzie 2021 roku – podała amerykańska telewizja NBC News.

Raper A$AP Rocky podczas koncertu w Sztokholmie / Abaca / PAP

Muzyk został zatrzymany zaraz po tym, jak prywatny samolot, którym wracał z Barbadosu, wylądował na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles. Raper spędzał wakacje na karaibskiej wyspie ze swoją partnerką Rihanną. Według źródeł NBC do zatrzymania doszło w obecności piosenkarki.

Śledczy podejrzewają, że Rakim Mayers brał udział w strzelaninie, do której doszło 6 listopada w Los Angeles. Według poszkodowanego, Mayers i jego dwaj inni koledzy zaczepili go na ulicy. Między mężczyznami doszło do kłótni. W końcu raper miał trzy lub cztery razy strzelić w kierunku poszkodowanego. Jeden z nabojów trafił w rękę mężczyzny.

Wcześniej media nie informowały o udziale gwiazdora w strzelaninie.

To nie pierwsze problemy z prawem Mayersa. 2 lipca 2019 roku A$AP Rocky został zatrzymany przez szwedzką policję po swoim występie na festiwalu w Sztokholmie. Dwa dni przed koncertem raper wraz z dwoma ochroniarzami miał dokonać na ulicy w centrum szwedzkiej stolicy brutalnej napaści na 19-latka i posłużyć się w ataku m.in. szklaną butelką. Raper przyznał się do stosowania przemocy, ale tylko w samoobronie. Zaprzeczył, jakoby użyli butelki. Ostatecznie Mayers został skazany na karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. Musiał też wypłacić odszkodowanie poszkodowanemu 19-latkowi. Również jego ochroniarze usłyszeli wyroki w zawieszeniu.

Rihanna i A$AP Rocky są parą od 2020 roku. Spodziewają się dziecka.