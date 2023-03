03:55

Najlepsza piosenka! Nominowani: "Lift Me Up" w wykonaniu Rihanny z filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu", "This Is A Life" w wykonaniu Son Lux z filmu "Wszystko wszędzie naraz", "Naatu Naatu" w wykonaniu M.M. Keeravaniego, Rahula Sipligunja, i Kaala Bhairavy z filmu "RRR", "Applause" w wykonaniu Sofii Carson z filmu "Tell It like a Woman" i "Hold My Hand" w wykonaniu Lady Gagi z filmu "Top Gun: Maveric"

03:53

Nagroda trafia do "Top Gun: Maverick"!

03:51

Czas na Najlepszy dźwięk! Kto wygra? "Na Zachodzie bez zmian", "Avatar: Istota wody", "Batman", "Elvis" i "Top Gun: Maverick".

03:49

Gospodarz tegorocznych Oscarów Jimmy Kimmel nawiązał do ubiegłorocznego skandalu z udziałem Willa Smitha. Pięciu irlandzkich aktorów jest dziś nominowanych, co oznacza, że szanse na walkę na scenie rosną - mówił.

03:44

I czas na: Najlepszy scenariusz adaptowany. Oscar trafia do Sary Polley za "Women Talking". W tej kategorii walczyły także: "Na Zachodzie bez zmian", "Glass Onion", "Living" i "Top Gun: Maverick".

03:40

"Wszystko wszędzie naraz" triumfuje!

03:39

Kolejna kategoria: Najlepszy scenariusz oryginalny. O Oscara powalczą: "Duchy Inisherin", "Wszystko wszędzie naraz", "Fabelmanowie", "Tár" i "W trójkącie".

03:30

Na scenie Rihanna z utworem "Lift Me Up" z filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu".

03:24

"Avatar" zdobywa statuetkę w tej kategorii!

03:20

Który film zostanie nagrodzony za Najlepsze efekty specjalne? Oto nominacje: "Na Zachodzie bez zmian", "Avatar: Istota wody", "Batman", "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" i "Top Gun: Maverick".

03:15

To była czwarta dziś statuetka dla "Na Zachodzie bez zmian".

03:12

I znów "Na Zachodzie bez zmian"!

03:11

Czas na Najlepszą muzykę! O nagrodę walczą: "Na Zachodzie bez zmian", "Babilon", "Duchy Inisherin", "Wszystko wszędzie naraz" i "Fabelmanowie".

03:08

"Na Zachodzie bez zmian" z kolejną statuetką!

03:07

I wracamy do nagród. Czas na kategorię: Najlepsza scenografia i dekoracja wnętrz. Nominowani: "Na Zachodzie bez zmian", "Avatar: Istota wody", "Babilon", "Elvis" i "Fabelmanowie".

03:01

Na scenie pojawiła się Lady Gaga z piosenką z filmu "Top Gun: Maverick".

02:54

"Chłopiec, kret, lis i koń" zdobywa Oscara!

02:53

Kolejna kategoria: Najlepszy krótkometrażowy film animowany. Tutaj nominowani są: "Chłopiec, kret, lis i koń", "The Flying Sailor", "Ice Merchants", "My Year of Dicks" i "An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It".

02:51

"Zaklinacze słoni" ze statuetką!

02:50

Czas poznać Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny. O statuetkę walczą: "Zaklinacze słoni", "Haulout", "Jak minął rok?", "Efekt Marthy Mitchell" i "Stranger at the Gate".

02:42

Niestety - "Na Zachodzie bez zmian" triumfuje!

02:40

Czas na kategorię, na którą z niecierpliwością czekamy! Najlepszy film nieanglojęzyczny! O wygraną walczą: Argentyna: "Argentyna, 1985"; Belgia: "Blisko"; Irlandia: "Cicha dziewczyna"; Niemcy: "Na Zachodzie bez zmian" i Polska: "IO"!

02:31

I kolejny występ muzyczny. Piosenka "Naatu Naatu" z filmu "RRR" .

02:28

"Czarna pantera. Wakanda Forever" z Oscarem!

02:27

Poznajmy zatem Najlepsze kostiumy! W tej kategorii walczą dzisiaj: "Babilon", "Czarna pantera. Wakanda Forever", "Elvis", "Wszystko wszędzie naraz" i "Paryż pani Harris".

02:24

Na scenie pojawił się Jimmy Kimmel z osłem, który pojawił się w filmie "Duchach Inisherin".

02:18

Nagroda wędruje w ręce twórców filmu "Wieloryb"!

02:15

Czas na kolejną kategorię: Najlepsza charakteryzacja. Nominowani: "Na Zachodzie bez zmian", "Batman", "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu", "Elvis" i "Wieloryb".

02:07

A teraz na scenie utwór "This Is a Life" z filmu "Wszystko wszędzie naraz".

02:05

Nagroda wędruje do Jamesa Frienda za "Na Zachodzie bez zmian"! To pierwszy Oscar dziś dla tego filmu!

02:04

Nominacje otrzymają twórcy filmów: "Na Zachodzie bez zmian", "Bardo, fałszywa kronika garści prawd", "Elvis", "Imperium światła" i "Tár".

02:04

Czas na kolejną kategorię: Najlepsze zdjęcia!

01:57

"An Irish Goodbye" ("Irlandzkie pożegnanie") ze statuetką!

01:55

Czas poznać najlepszy krótkometrażowy film aktorski. O statuetkę walczą: "An Irish Goodbye", "Ivalu", "Le Pupille", "Night Ride" i "The Red Suitcase".

01:54

Pozostań silny Kochanie - apeluje żona Nawalnego.

01:52

Jest osoba, która nie może być tutaj z nami, to Aleksiej Nawalny, pozostaje odizolowany, to protest przeciwko niesprawiedliwej agresji Putina na Ukrainie. Musimy stawiać opór dyktatorom. Chciałbym zadedykować tę nagrodę wszystkim więźniom politycznym - mówi ze sceny reżyser.

01:50

Oscara otrzymuje "Nawalny"!

01:50

Czas poznać najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny! O wygraną walczą: "Wszystko, co żyje", "Całe to piękno i krew", "Wulkan miłości", "Dom z drzazg" i "Nawalny".

01:43

Za nami pierwsza piosenka. Wystąpiła Sofia Carson, która zaśpiewała "Applause" z filmu "Tell It like a Woman".

01:38

I kolejny raz mamy łzy wzruszenia. Właśnie zdobyłam Oscara - powiedziała wyraźnie wzruszona aktorka.

01:38

Dziękuję mojej ekipie marzeń. Właśnie zdobyliśmy Oscara - mówi Lee Curtis.

01:36

Oscara otrzymuje Jamie Lee Curtis!

01:34

Czas poznać najlepszą aktorkę w roli drugoplanowej! O nagrodę walczą: Angela Bassett ("Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"), Hong Chau ("Wieloryb"), Kerry Condo ("Duchy Inisherin"), Jamie Lee Curtis ("Wszystko wszędzie naraz") i Stephanie Hsu ("Wszystko wszędzie naraz").

01:33

To mój amerykański sen! - dodaje Quan. Trzeba wierzyć w swoje marzenia, a ja się prawie poddałem. Pamiętajcie, żeby wierzyć w swoje marzenia - zaznacza aktor.

01:31

Moja podróż rozpoczęła się na łodzi - mówi. Byłem w obozie dla uchodźców - dodaje.

Ke Huy Quan / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

01:31

Mamo, właśnie wygrałem Oscara! - mówi wzruszony Quan.

01:30

Nagrodę odbiera Ke Huy Quan!

01:28

Teraz poznamy najlepszego aktora w roli drugoplanowej. Nominowani są: Brendan Gleeson ("Duchy Inisherin"), Brian Tyree Henry ("Most"), Judd Hirsch ("Fabelmanowie"), Barry Keoghan ("Duchy Inisherin") i Ke Huy Quan ("Wszystko wszędzie naraz").

01:25

Tak na szampańskim dywanie prezentowała się ekipa "IO"!

01:22

Twórca dziękuje m.in. Netfliksowi.