To już 95. gala rozdania Oscarów. Wśród nominowanych do prestiżowej nagrody – w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy – jest polski film „IO” Jerzego Skolimowskiego. Czy produkcja otrzyma statuetkę? Zapraszamy na relację na żywo z wydarzenia!

/ JOHN G. MABANGLO / PAP/EPA

Najlepszym aktorem pierwszoplanowym może okazać się Brendan Fraser, który do roli samotnego, ekstremalnie otyłego nauczyciela w "Wielorybie" przeszedł drastyczną metamorfozę. Zaraz za nim w rankingach stoi Colin Farrell, poruszający w "Duchach Inisherin" jako poczciwy Padraic. Głośną kreacją w minionym roku była również rola Austina Butlera w "Elvisie". Obok nich w gronie nominowanych znaleźli się Paul Mescal ("Aftersun") i Bill Nighy ("Living").

Podobno maleją także szanse Cate Blanchett na Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za "Tar". Rola wybitnej dyrygentki przyniosła jej wiele nagród, m.in. puchar Volpi w Wenecji i nagrodę BAFTA, ale nie brakuje opinii, że Akademicy postawią raczej na Malezyjkę Michelle Yeoh i jej dynamiczną kreację we "Wszystko wszędzie naraz". Jeśli tak by się stało, zostałaby pierwszą Azjatką uhonorowaną Oscarem dla aktorki pierwszoplanowej. Oprócz Blanchett i Yeoh laureatką może zostać Michelle Williams ("Fabelmanowie"), Ana de Armas ("Blondynka") lub Andrea Riseborough ("To Leslie").

Trudniej przewidzieć, kogo wyróżni Akademia w kategorii najlepsza reżyseria. Według portali branżowych, najsilniejszymi pretendentami do tej statuetki wydają się Kwan i Scheinert. Zaraz za nimi plasują się Spielberg i McDonagh. Najmniej prawdopodobne jest, by nagroda trafiła do Rubena Ostlunda za "W trójkącie" lub Todda Fielda za "Tar".

Faworytem w kategorii najlepszy film jest komedia science fiction "Wszystko wszędzie naraz" Daniela Kwana i Daniela Scheinerta o kobiecie, która odkrywa równoległe światy. Produkcja zdobyła już m.in. nagrody Independent Spirit Awards, Critics’ Choice, Gotham oraz The Los Angeles Film Critics Association.

Zgodnie z przewidywaniami krytyków jej głównymi konkurentami będą "Duchy Inisherin" Martina McDonagha, "Na Zachodzie bez zmian" Edwarda Bergera i "Fabelmanowie" Stevena Spielberga. Nowy obraz twórcy "Trzech billboardów za Ebbing, Missouri" o dwóch mężczyznach, których przyjaźń nagle się kończy, triumfował na gali Złotych Globów w kategorii najlepsza komedia lub musical. Wojenna produkcja Netfliksa, oparta na powieści Ericha Marii Remarque'a "Na Zachodzie bez zmian" została doceniona nagrodą Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, a autobiograficzne dzieło Spielberga - Złotym Globem dla najlepszego dramatu.