Wiadomo już, kto wcieli się w rolę młodego Johna Rambo w nowym prequelu kultowej serii. To gwiazdor hitu Netfliksa, filmu „Do wszystkich chłopców, których kochałam” Noah Centineo. Twórcy produkcji mają nadzieję, że zdjęcia będzie można rozpocząć w przyszłym roku w Tajlandii.
Chodzi o film opowiadający o młodych latach bohatera, którego spopularyzował Sylvester Stallone.
Po pięciu częściach serii „Rambo” teraz zrealizowany zostanie prequel.
Nie jest to jeszcze oficjalna informacja, ale według źródeł portalu Deadline, studio Millennium Media bliskie jest podpisania umowy z Noah Centineo, który miałby wcielić się w rolę młodego Johna Rambo.
Reżyserem prequela popularnej serii będzie twórca „Sisu” Jalmari Helander, a scenariusz napisali Rory Haines i Sohrab Noshirvani.