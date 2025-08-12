Jeszcze nie wszystko jest dopięte na ostatni guzik, jeśli chodzi o realizację, ale twórcy mają nadzieję, że zdjęcia będzie można rozpocząć w przyszłym roku w Tajlandii.

Szczegóły fabuły tej produkcji pozostają nieznane, choć można się spodziewać, że dotyczyć będzie służby Rambo podczas wojny w Wietnamie. Jak na razie z filmem w żaden sposób nie jest związany Sylvester Stallone.

Kultowy John Rambo

Postać Johna Rambo została stworzona przez pisarza Davida Morrella w wydanej 1972 roku książce „Rambo: Pierwsza krew”.

Kilka lat później sięgnęli po nią filmowcy, a w roli tytułowego bohatera wystąpił Sylvester Stallone.

Historia Rambo rozpoczyna się wraz z jego wędrówką po Stanach Zjednoczonych, w trakcie której chce spotkać się ze swoimi kolegami z oddziału, u boku których walczył w Wietnamie. W jednym z małych miasteczek wplątuje się jednak w konflikt z szeryfem, który uważa go za włóczęgę.

Niedługo potem powstały dwa kolejne filmy z serii „Rambo”. Utalentowany komandos poszukiwał w nich amerykańskich więźniów przetrzymywanych w wietnamskich więzieniach, a także ruszył do Afganistanu śladem swojego przyjaciela, pułkownika Samuela Trautmana.

Po latach kino przypomniało sobie o Johnie Rambo, a on sam pojawił się jeszcze w dwóch kolejnych produkcjach.

Kolejnym krokiem w ekranowej historii Johna Rambo ma być właśnie film opowiadający o jego początkach.

