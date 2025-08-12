Pięciu mężczyzn zostało zatrzymanych za uprowadzenia i usiłowanie wymuszenia rozbójniczego. Dodatkowo jeden z nich odpowie za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków. Mężczyźni w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Areszt dla pięciu zatrzymanych pod zarzutem usiłowania uprowadzenia / Shutterstock

Sprawa miała swój początek pod koniec maja. Doszło wtedy do usiłowania uprowadzenia mieszkańca Warszawy. Sprawą zajęli się policjanci Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, którzy po szeroko zakrojonej operacji, w ubiegłym tygodniu zatrzymali pięć osób mających związek z przestępstwem.

We wczesnych godzinach porannych przy wsparciu kolegów jednostek kontrterrorystycznych z Warszawy, Lublina i Łodzi policjanci weszli do kilku mieszkań w Warszawie i Sulejówku, gdzie zatrzymali mężczyzn w wieku od 37 do 52 lat podejrzewanych o próbę uprowadzenia.

W trakcie przeszukań lokali, w jednym z nich policjanci znaleźli i zabezpieczyli duże ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, w postaci kokainy, marihuany i tabletek ekstazy. Dodatkowo zostały zabezpieczone telefony komórkowe, wyroby tytoniowe wytworzone niefabrycznie oraz gotówkę w kwocie ponad 10 tys. złotych.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty usiłowania uprowadzenia osoby oraz usiłowania wymuszenia rozbójniczego.

Dodatkowo jeden z zatrzymanych będzie odpowiadał za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających.

Na wniosek prokuratora sąd podjął decyzję o tymczasowym areszcie dla podejrzanych na trzy miesiące.