W najbliższy piątek Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Czy w tym dniu obowiązuje wiernych post od pokarmów mięsnych? Czy katolicy są zobowiązani do udziału w mszy świętej tego dnia?

Z powodu przypadającej w piątek w Kościele katolickim uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny katolików nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. / Shutterstock

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów w Kościele katolickim należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość.

Wstrzemięźliwość i post obowiązują też w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

W najbliższy piątek, 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - post więc nie obowiązuje.

Tego dnia wierni w Polsce są jednak formalnie zobowiązani do udziału w mszy świętej i powstrzymywania się od prac niekoniecznych.

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny to jedno z najważniejszych świąt maryjnych w Kościele katolickim.

Obchodzono je od przełomu V i VI wieku pod nazwą Zaśnięcia Bogurodzicy, czyli Koimesis. Wielowiekową wiarę w formie dogmatu ogłosił dopiero papież Pius XII w 1950 r.

Dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny nie mówi jednak nic na temat śmierci Maryi. Kwestię tę podjął dopiero papież Jan Paweł II w katechezie 25 czerwca 1997 r. Opowiedział się wówczas za tezą, że Maryja, podobnie jak każdy człowiek umarła, a następnie została przez Jezusa wskrzeszona, czyli dostąpiła zmartwychwstania z ciałem i duszą i została wzięta do nieba.