Nathalie Baye, jedna z największych gwiazd francuskiego kina, zmarła w wieku 77 lat. O jej śmierci poinformowała rodzina. Aktorka, czterokrotna laureatka Cezarów, zmagała się z chorobą neurodegeneracyjną – otępieniem z ciałami Lewy’ego.

Nathalie Baye - ikona francuskiego kina

Nathalie Baye zmarła w piątek, 17 kwietnia, w swoim paryskim domu. Od lata 2025 roku walczyła z poważną chorobą neurodegeneracyjną - otępienie z ciałami Lewy’ego.

Baye była jedną z najbardziej cenionych aktorek swojego pokolenia, a jej kariera rozpoczęła się w latach 70., gdy zagrała w filmie "Noc amerykańska" François Truffauta.

Cztery Césary i międzynarodowa kariera

Prawdziwy przełom przyniosły jej lata 80. Wtedy zdobyła pierwszego Cezara za rolę drugoplanową w filmie "Ratuj kto może (życie)" Jeana-Luca Godarda. Rok później powtórzyła ten sukces za "Une étrange affaire".

W sumie zdobyła cztery Cezary, w tym dwa dla najlepszej aktorki - za "Równowagę" i "Młodego porucznika".

W 2002 roku wystąpiła także w Hollywood, grając matkę Leonarda DiCaprio w "Złap mnie, jeśli potrafisz".

Silne kobiety na ekranie i w życiu

Baye była znana z ról silnych, niezależnych kobiet. W jednym z wywiadów przyznała: "Jestem trochę każdą z tych kobiet, każda z nich ma coś ze mnie. Pomogły mi lepiej poznać samą siebie".

Ostatni raz pojawiła się na ekranie w 2023 roku.

Życie prywatne i działalność społeczna

Aktorka tworzyła związek z piosenkarzem Johnnym Hallydayem, z którym miała córkę - aktorkę i piosenkarkę Laurę Smet.

Była zaangażowana społecznie, m.in. jako członkini honorowego komitetu stowarzyszenia na rzecz prawa do godnej śmierci (ADMD). W 2023 roku podpisała manifest wzywający prezydenta Emmanuela Macrona do zmiany prawa dotyczącego końca życia.

Baye chorowała na otępienie z ciałami Lewy'ego

Od ubiegłego roku Baye chorowała na otępienie z ciałami Lewy’ego - poważne schorzenie neurodegeneracyjne, które dotyka głównie osoby w starszym wieku. Jest jedną z najczęstszych przyczyn otępienia, obok choroby Alzheimera i choroby Parkinsona.

Do głównych objawów choroby należą:

zaburzenia pamięci i trudności z myśleniem,

wahania uwagi i świadomości,

objawy ruchowe podobne do tych występujących w chorobie Parkinsona (np. sztywność mięśni, spowolnienie ruchów, drżenie),

halucynacje wzrokowe,

zmiany nastroju, w tym depresja i lęk.

Otępienie z ciałami Lewy’ego rozwija się stopniowo, a jej objawy mogą się nasilać z czasem. Diagnoza bywa trudna, ponieważ symptomy często przypominają inne schorzenia neurologiczne. Leczenie polega głównie na łagodzeniu objawów i poprawie jakości życia pacjenta.