W wieku 90 lat zmarła w Rzymie gwiazda włoskiego kina Monica Vitti. Od prawie 20 lat nie pokazywała się publicznie z powodu ciężkiej choroby. Zasłynęła jako aktorka występująca w filmach Michelangelo Antonioniego.

Monica Vitti / EPA/STR / PAP/EPA

Urodziła się w Rzymie 3 listopada 1931 roku jako Maria Luisa Ceciarelli.

W jej biografiach przypomina się, że podczas wojny swój wrodzony talent aktorski wykorzystywała, występując w domu przed młodszym rodzeństwem po to, by odwrócić uwagę dzieci od huku bomb.



W 1953 roku ukończyła Akademię Sztuki Dramatycznej. Karierę aktorską rozpoczęła w teatrze, występując między innymi w dramatach Szekspira. Już w latach 50. posłuchała rady osób z branży i zaczęła występować pod "bardziej artystycznym" imieniem i nazwiskiem.



Rok później pierwszą rolę filmową powierzył jej Ettore Scola w filmie "Ridere! Ridere! Ridere!" ("Śmiać się, śmiać się, śmiać się"). Po kilku mniejszych rolach w komediach zauważył ją Michelangelo Antonioni; związała się z nim w życiu artystycznym i osobistym. W latach 60. Monica Vitti zagrała w takich jego filmach, jak trylogia: "Przygoda", "Noc" i "Zaćmienie" , a także "Czerwona pustynia".



W kolejnych dekadach zagrała jeszcze w ponad 20 filmach; w tym w "Widmie wolności" Luisa Bunuela, "Dramacie zazdrości" Ettore Scoli. Królowała we włoskich komediach.



Ostatnio publicznie pokazała się w 2002 roku. Ciężka choroba sprawiła, że całkowicie odizolowała się od świata, żyjąc pod opieką najbliższych.