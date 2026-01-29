Do Polski wraca bezcenny, XII-wieczny rękopis cysterski "Collectarium lądzkie", który zaginął podczas II wojny światowej. Zabytek, należący niegdyś do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, został odnaleziony w zbiorach Uniwersytetu Yale w Stanach Zjednoczonych. Uroczyste przekazanie manuskryptu odbyło się w czwartek w Bibliotece Beinecke w New Haven z udziałem minister kultury Marty Cienkowskiej.
- XII-wieczny rękopis "Collectarium lądzkie", zaginiony podczas II wojny światowej, został odnaleziony w bibliotece Uniwersytetu Yale w USA.
- Dzięki współpracy polskiego Ministerstwa Kultury i Uniwersytetu Yale manuskrypt wraca do Polski po ponad 80 latach.
- To kolejny sukces w odzyskiwaniu polskich strat wojennych - od 2008 roku do kraju powróciło już kilkaset dzieł kultury.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Minister podkreśliła, że powrót rękopisu to efekt trzyletnich starań i współpracy polskiego resortu kultury z amerykańską uczelnią. Badania potwierdziły, że manuskrypt został zrabowany podczas niemieckiej okupacji. Wcześniej przez wieki służył polskim duchownym i uczonym. Yale uznał polską dokumentację i zgodził się na zwrot zabytku.