Do Polski wraca bezcenny, XII-wieczny rękopis cysterski "Collectarium lądzkie", który zaginął podczas II wojny światowej. Zabytek, należący niegdyś do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, został odnaleziony w zbiorach Uniwersytetu Yale w Stanach Zjednoczonych. Uroczyste przekazanie manuskryptu odbyło się w czwartek w Bibliotece Beinecke w New Haven z udziałem minister kultury Marty Cienkowskiej.

Dzięki współpracy polskiego Ministerstwa Kultury i Uniwersytetu Yale manuskrypt wraca do Polski po ponad 80 latach.

To kolejny sukces w odzyskiwaniu polskich strat wojennych - od 2008 roku do kraju powróciło już kilkaset dzieł kultury.

Policzone dni Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej. Są pieniądze na demontaż Minister podkreśliła, że powrót rękopisu to efekt trzyletnich starań i współpracy polskiego resortu kultury z amerykańską uczelnią. Badania potwierdziły, że manuskrypt został zrabowany podczas niemieckiej okupacji. Wcześniej przez wieki służył polskim duchownym i uczonym. Yale uznał polską dokumentację i zgodził się na zwrot zabytku. Odzyskanie rękopisu było możliwe m.in. dzięki wsparciu FBI oraz badaniom dr Pawła Figurskiego. Resort kultury poinformował, że w 2025 roku zakończono 25 postępowań restytucyjnych, a obecnie prowadzonych jest niemal 200 spraw w 18 krajach. Od 2008 roku do Polski wróciło już 883 utraconych dzieł kultury.

