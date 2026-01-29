Do Polski wraca bezcenny, XII-wieczny rękopis cysterski "Collectarium lądzkie", który zaginął podczas II wojny światowej. Zabytek, należący niegdyś do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, został odnaleziony w zbiorach Uniwersytetu Yale w Stanach Zjednoczonych. Uroczyste przekazanie manuskryptu odbyło się w czwartek w Bibliotece Beinecke w New Haven z udziałem minister kultury Marty Cienkowskiej.

  • XII-wieczny rękopis "Collectarium lądzkie", zaginiony podczas II wojny światowej, został odnaleziony w bibliotece Uniwersytetu Yale w USA.
  • Dzięki współpracy polskiego Ministerstwa Kultury i Uniwersytetu Yale manuskrypt wraca do Polski po ponad 80 latach.
  • To kolejny sukces w odzyskiwaniu polskich strat wojennych - od 2008 roku do kraju powróciło już kilkaset dzieł kultury.
  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.

Zobacz również:

Minister podkreśliła, że powrót rękopisu to efekt trzyletnich starań i współpracy polskiego resortu kultury z amerykańską uczelnią. Badania potwierdziły, że manuskrypt został zrabowany podczas niemieckiej okupacji. Wcześniej przez wieki służył polskim duchownym i uczonym. Yale uznał polską dokumentację i zgodził się na zwrot zabytku.

Odzyskanie rękopisu było możliwe m.in. dzięki wsparciu FBI oraz badaniom dr Pawła Figurskiego.

Resort kultury poinformował, że w 2025 roku zakończono 25 postępowań restytucyjnych, a obecnie prowadzonych jest niemal 200 spraw w 18 krajach. Od 2008 roku do Polski wróciło już 883 utraconych dzieł kultury.