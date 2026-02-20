John Malkovich dołączył do obsady serialu kryminalnego "Bishop" produkowanego przez Prime Video. Aktor wcieli się w najbardziej wpływowego człowieka w San Francisco. Główną rolę detektywa wydziału zabójstw zagra Joel Kinnaman.

John Malkovich dołączył do obsady serialu kryminalnego "Bishop" produkowanego przez Prime Video.

Aktor wcieli się w najpotężniejszego człowieka w San Francisco, Lincolna Gravesa.

Głównego bohatera, detektywa Bishopa Gravesa, zagra Joel Kinnaman.

Joel Kinnaman w serialu "Bishop" wciela się w detektywa z wydziału zabójstw, Bishopa Gravesa. Błyskotliwy i doświadczony w walce będzie musiał wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, by wytropić mordercę polującego na bogatych mieszkańców San Francisco. Tymczasem miejscowa biedota zaczyna kibicować działalności przestępcy. Bishop jest przekonany, że morderstwa mają coś wspólnego z przeszłością najpotężniejszego obywatela San Francisco, jego ojca Lincolna (John Malkovich).

John Malkovich to jeden z najlepszych aktorów swojego pokolenia, na którego koncie są dwie nominacje do Oscara. Wśród wielu nagród, jakie zdobył, jest m.in. Emmy otrzymana za występ w telewizyjnym filmie na podstawie "Śmierci komiwojażera" Arthura Millera. Po pamiętnych rolach kinowych w produkcjach takich jak "Niebezpieczne związki" czy "Na linii ognia", Malkovich w ostatnich latach próbuje swoich sił w serialach. Można go było zobaczyć w takich produkcjach jak m.in. "Nowy papież", "Siły Kosmiczne" czy "Billions".

Showrunnerem produkcji "Bishop" jest Little Marvin ("Oni: Pakt"), który stworzył tę serię Prime Video wspólnie z Tonym Saltzmanem ("Dexter: Zmartwychwstanie"). Nieznana jest pozostała obsada serialu.

"Bishop" to jeden z kilku projektów, w których w najbliższym czasie będzie można zobaczyć Johna Malkovicha. Ukończył już zdjęcia do czarnej komedii Martina McDonagha "Wild Horse Nine". Twórca "Trzech billboardów za Ebbing, Missouri" opowie w niej o misji dwóch agentów CIA, która w 1973 roku zaprowadzi ich ze stolicy Chile, Santiago na Wyspę Wielkanocną. Malkovich pracuje obecnie na planie serialu "Prodigies", w którym występuje razem z Willem Sharpe’em i Ayo Edebiri.