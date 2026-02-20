Ceny mieszkań od teraz bardziej przejrzyste i dostępne bezpłatnie. By sprawdzić, ile kosztowało mieszkanie, wystarczy wpisać w wyszukiwarce Rejestr Cen Nieruchomości, który jest dostępny na różnych stronach internetowych. W ten sposób możemy dowiedzieć się, za jaką kwotę nieruchomość została realnie sprzedana, a nie za ile była wystawiona.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rejestr Cen Nieruchomości, który umożliwia sprawdzenie wysokości sprzedanej nieruchomości, jest dostępny na różnych stronach internetowych, w tym m.in. na platformie geoportal.gov.pl. To baza danych ze starostw zebrana na podstawie aktów notarialnych.

Szczegóły są dostępne na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii . Obecnie zestawienie zawiera dane z blisko 320 powiatów. Aby przejrzeć dane z Rejestru Cen Nieruchomości, wystarczy otworzyć wybrany moduł.

Po wejściu w moduł Rejestr Cen Nieruchomości automatycznie można sprawdzić ceny transakcji. Wystarczy kliknąć na mapie wybraną lokalizację, by zobaczyć informację o cenach sprzedaży działek, budynków i lokali.

Zrzut ekranu ze strony geoportal.gov.pl / Główny Urząd Geodezji i Kartografii / Materiały prasowe

Co ważne, w serwisie geoportal.gov.pl można sprawdzić nie tylko cenę, ale także szczegóły transakcji, w tym rodzaj rynku i podstawowe parametry nieruchomości.

Zrzut ekranu z portal geoportal.gov.pl / Główny Urząd Geodezji i Kartografii / Materiały prasowe

Choć mapa cen mieszkań sukcesywnie się zapełnia, to nie wszystkie stawki są już teraz dostępne. Mowa tu bowiem o cenach transakcyjnych, a nie ofertowych. Dzięki temu możemy sprawdzić, za jaką kwotę nieruchomość została realnie sprzedana, a nie za ile była wystawiona na sprzedaż.

Dane dostępne w Rejestrze Cen Nieruchomości pokazują, że różnice potrafią być duże - sięgają dziesięciu a czasem nawet kilkunastu procent. Teraz, gdy mamy wgląd w realia rynku, kupujący będą mogli odważniej negocjować korzystne dla siebie ceny.

Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego, znosząca opłaty za udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości, weszła w życie 13 lutego 2026 roku.