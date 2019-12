Magdalena Miśka-Jackowska z RMF Classic wyróżniona mediatorem! Dziennikarka została nagrodzona w kategorii Akumulator za cykl audycji „Zagraj to jeszcze raz”, poświęconych muzyce filmowej.

Magda Miśka-Jackowska / Kinga Karpati & Daniel Zarewicz. / Archiwum prywatne

Jestem bardzo szczęśliwa i wdzięczna tym, którzy głosowali. Trzymam za Państwa mocno kciuki, bo dziennikarstwo to fach trudny do zaszufladkowania i tak samo fascynujący, co wymagający - powiedziała Magdalena Miśka-Jackowska.

Zrobiłam program "Zagraj to jeszcze raz" zachwycona muzyką filmową, chciałam wpuścić swoich słuchaczy za kulisy jej tworzenia. Ale przede wszystkim miałam nadzieję, że podczas słuchania ktoś po drugiej stronie radia się szczerze uśmiechnie. Ta nagroda jest dowodem na to, że tak się stało. I więcej - że zaraziliśmy innych dobrą energią, która płynie z dobrych filmów, bez względu na to czy to komedia, sensacja czy horror. Hans Zimmer powiedział mi kiedyś, że tą cechą jego charakteru, która pozwoliła mu odnieść sukces było... poczucie humoru! Trzymam się tego - powiedziała laureatka.

ZOBACZ: Nominacje do Mediatorów 2019





Dwanaście odcinków o muzyce filmowej

"Zagraj to jeszcze raz" to radiowa opowieść o fenomenie muzyki filmowej. Cykl ma 12 godzinnych odcinków.

Magdalena Miśka-Jackowska przeprowadziła setki rozmów na temat historii i procesu tworzenia muzyki filmowej. W programie udział biorą najwięksi kompozytorzy gatunku, reżyserzy z całego świata, soliści, orkiestratorzy, szefowie studiów muzycznych, realizatorzy dźwięku, konsultanci muzyczni, autorzy piosenek, dyrygenci i fani - wśród nich wiele znanych gwiazd.

Zabawne i wzruszające opowieści o tym, jak kompozytorzy dostawali w filmach role i pojawiali się jako aktorzy czyta Dorota Segda. Specjalną częścią programu jest kalendarium, pokazujące pełen filmowo-muzyczny rok z uwzględnieniem premier, sesji nagraniowych, dat urodzin i śmierci twórców.

RMF Classic jako jedyna stacja w Polsce prezentuje tak szeroki wybór tematów filmowych i piosenek z filmów, od legendarnych motywów sprzed kilkudziesięciu lat po najnowsze ścieżki filmowe i serialowe.

Magdalena Miśka-Jackowska pracuje w zespole RMF Classic od 2005 roku. Jest laureatką nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za najlepszy program radiowy o kinie ("Moje kino", 2010). Od 8 lat prowadzi jedyną w kraju "Listę Przebojów Muzyki Filmowej".

Nagrody przyznawane przez studentów dziennikarstwa

Mediatory to nagrody dla dziennikarzy, przyznawane przez studentów dziennikarstwa z całej Polski. Poza Magdaleną Miśką-Jackowską, w kategorii Torpeda zwyciężył nasz reporter Kuba Kaługa, "za relacjonowanie faktów dotyczących zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza".

Poza tym w kategorii NawigaTOR studenci docenili Marcina Zaborskiego, prowadzącego Popołudniową rozmowę w RMF FM, za "podejmowanie ważnych tematów społecznych i politycznych, zwłaszcza podczas przedwyborczych debat.