Studenci dziennikarstwa z całej Polski po raz trzynasty nominowali do „Mediatorów” dziennikarzy i ludzi mediów. Wśród wyróżnionych, znaleźli się dziennikarze RMF FM.

Marcin Zaborski i Kuba Kaługa / RMF FM / RMF FM

W kategorii TORpeda nominowany został nasz trójmiejski reporter Kuba Kaługa, "za relacjonowanie faktów dotyczących zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza". Powalczy o tę statuetkę z Krzysztofem Horwatem (TOK FM), Izabelą Kacprzak i Grażyną Zawadką ("Rzeczpospolita"), Katarzyną Sobiepanek (UK politics po polsku) i Michałem Traczem.

Poza tym w kategorii NawigaTOR studenci docenili Marcina Zaborskiego, prowadzącego Popołudniową rozmowę w RMF FM, za "podejmowanie ważnych tematów społecznych i politycznych, zwłaszcza podczas przedwyborczych debat. Za dociekliwość i umiejętność stawiania trudnych pytań, które pozwalają odbiorcy lepiej zrozumieć otaczającą go rzeczywistość". W tej kategorii nominowani są jeszcze: Michał Kolanko ("Rzeczpospolita"), Eliza Olczyk ("Wprost"), Paweł Pieniążek i Przemysław Wilczyński ("Tygodnik Powszechny").

W kategorii AkumulaTOR, gdzie studenci nagradzają dziennikarzy za optymistyczny przekaz w mediach, nominowana została Magdalena Miśka-Jackowska z RMF Classic. Poza nią o statuetkę powalczą: Adam Bogoryja-Zakrzewski - "Życie nie jest do bani" (Program Trzeci Polskiego Radia), Kacper Merk (Eurosport), Łukasz Orbitowski (TVP Kultura), Piotr Sobczyński i Rafał Darżynkiewicz (TVP Sport).

W kategorii ObserwaTOR, w której nagradzani są reportażyści, nominowani to: Joanna Gierak-Onoszko za "27 śmierci Toby'ego Obeda", Magda Łucyan (TVN 24) za "Obóz. Rozmowy Magdy Łucyan", Małgorzata Rejmer za "Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii", Antoni Rokicki za reportaż "Misja" (Program Pierwszy Polskiego Radia), Wojciech Tochman za książkę "Pianie kogutów, płacz psów".

W kategoria ProwokaTOR, gdzie studenci nagradzają ludzi mediów za decyzje, które dają do myślenia, nominacje otrzymali: Paweł Kapusta - "Agonia", Iwona Poreda-Łakomska - "Molestowanie w Teatrze Akademickim" (Superwizjer TVN), Paweł Reszka - "Czarni", Marta Szarejko - "Seksuolożki. Sekrety gabinetów", Mariusz Zielke - "Krzysztof Sadowski jest pedofilem, wiele doniesień o kryciu przez branżę" (Salon24).

Nominowani w kategorii DetonaTOR (za głośne publikacje) to: Wojciech Czuchnowski, Agnieszka Kublik "Spokój za 40 milionów. Bankier Leszek Czarnecki oskarża Komisję Nadzoru Finansowego" (Gazeta Wyborcza), Bertold Kittel - "Pancerny Marian i pokoje na godziny" (Superwizjer TVN), Tomasz Patora i Patryk Szczepaniak - "Chore bydło kupię"(Superwizjer TVN), Tomasz Sekielski i Marek Sekielski - dokument "Tylko nie mów nikomu", Andrzej Stankiewicz - "Jak Polska Fundacja Narodowa wyrzuca miliony dolarów w amerykańskie błoto" (Onet).

W kategorii ReformaTOR nominowani to: Ludmiła Anannikova i Piotr Żytnicki - "Nie płacz, bo będzie zwarcie. Dlaczego Ilona popełniła samobójstwo i czy w Amice był mobbing? Ujawniamy nieznane fakty" ("Duży Format", "Gazeta Wyborcza"), Magdalena Gałczyńska za "Śledztwo Onetu. Farma trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli za czynienie dobra nie wsadzamy" (Onet), Mariusz Gierszewski za "Kuchciński lata z rodziną rządowym samolotem. Radio ZET dotarło do dowodów" (Radio Zet), Ewa Ornacka - za ujawnienie dowodów przemawiających za niewinnością niesłusznie skazanego na dożywocie Arkadiusza Kraski, Robert Socha - "To było niby samobójstwo. Tajemnica śmierci 19-letniego Jakuba" (Superwizjer TVN).

W kategorii InicjaTOR nagradzani są dziennikarzy za wyjście poza kanony tradycyjnego dziennikarstwa. Nominowani to: Michał Figurski (NieZŁY Pacjent, Radio ZET), Interia, Deutsche Welle i Wirtualna Polska - akcja "Zbrodnia bez kary" (cykl reportaży poświęcony zbrodniom wojennym), Outriders Brief (za unikalną formę i wysoką jakość newslettera), redakcja "Gazety Wyborczej" za akcję "Wyborcza na zielono" i Jan Smyk za "Antologię polskiego reportażu radiowego".

Zwycięzcy odbiorą nagrody podczas gali 7 grudnia w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.