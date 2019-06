Mediator konfliktów sąsiedzkich z Częstochowy został bohaterem najnowszej "Piosenki z prawdziwego zdarzenia", którą dla RMF Classic napisał Artur Andrus. Utwór wykonał Zbigniew Zamachowski.

"Mediator"

wyk. Zbigniew Zamachowski

sł. Artur Andrus

muz. Łukasz Borowiecki

na pianinie zagrał Piotr Wrombel

na gitarze basowej zagrał Łukasz Borowiecki

realizacja audio-video Jakub Rutka





Ja już swoje zrobiłem. Wiem, że nawet gdyby się okazało, że tekst nie jest najlepszy to kompozytor i wykonawca to tak podniosą, że to będzie arcydzieło - mówił w czasie próby autor tekstu - Artur Andrus.

Taka funkcja, taka rola, trzeba było trochę patosu dołożyć - mówił później Andrus na antenie RMF Classic. Zbigniew Zamachowski świetnie ten patos nam wyśpiewał z muzyką Łukasza Borowieckiego - dodał. Mam nadzieję, że ruch mediatorów będzie się rozwijał - podkreślił.





Jak powstają Piosenki z prawdziwego zdarzenia?

W każdą środę w porannym "Śniadaniu Mistrzów" w RMF Classic, tuż po godzinie dziewiątej Artur Andrus przegląda wraz z prowadzącym program podawane w serwisach radiowych RMF informacje z Polski i świata, poszukując inspiracji do napisania tekstu piosenki. Pretekstem może być informacja o interesującym wydarzeniu, może być fragment wywiadu albo cytat z prasy. Tekst piosenki ma stanowić aktualny, satyryczny komentarz do wybranej informacji lub wypowiedzi.

Po dokonaniu wyboru Artur Andrus przystępuje do pracy nad piosenką: przed południem pisze test i zaprasza zaprzyjaźnionych muzyków do skomponowania i zagrania melodii. Jednego ze znanych artystów zaprasza zaś do zaśpiewania "Piosenki z prawdziwego zdarzenia". Późnym popołudniem, w warszawskim studiu RMF Classic, piosenka jest nagrywana. Później jeszcze tylko montaż... i w czwartkowy poranek piosenka jest gotowa do emisji!

Cały proces jej powstawania jest rejestrowany przez reporterów RMF Classic i relacjonowany na bieżąco na antenie.