Rok 2025 okazał się przełomowy dla demografii Francji. Po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń - poinformował francuski urząd statystyczny Insee. W ubiegłym roku odnotowano 651 tys. zgonów i 645 tys. urodzeń, co oznacza ujemny przyrost naturalny na poziomie około 6 tysięcy osób.

Francja, która przez lata wyróżniała się korzystniejszą sytuacją demograficzną na tle innych krajów Unii Europejskiej, dołączyła tym samym do ogólnoeuropejskiego trendu spadkowego. To ostatni z dużych krajów UE, w którym doszło do takiego przełomu.

Już w 2025 roku Insee sygnalizował, że wskaźniki demograficzne są negatywne - między 1 czerwca 2024 a 31 maja 2025 roku liczba urodzeń wyniosła 650 tys., a zgonów - 651 tys. Eksperci spodziewali się takiego zjawiska dopiero około 2035 roku.

Na ujemny przyrost naturalny wpływ mają zarówno spadająca liczba urodzeń, jak i rosnąca liczba zgonów. W etap wysokiej śmiertelności weszło pokolenie baby-boom, urodzone w dwóch pierwszych, powojennych dekadach. Liczba urodzeń spadła o ponad 2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i aż o 24 proc. względem 2010 roku.

Demografowie wskazują na kilka przyczyn spadku liczby urodzeń: obecne pokolenia mają inne aspiracje niż założenie rodziny, od posiadania dzieci powstrzymują je trudności ze znalezieniem stabilnej pracy i mieszkania, a także obawy dotyczące godzenia życia zawodowego z prywatnym oraz niepewność co do przyszłości, m.in. w kontekście zmian klimatycznych. Najczęściej jednak jako główną przeszkodę wskazywany jest strach przed brakiem środków finansowych w rodzinie.

Populacja Francji nieznacznie wzrosła

Mimo negatywnego przyrostu naturalnego, populacja Francji w 2025 roku nieznacznie wzrosła - o 0,25 proc. - dzięki dodatniemu saldu migracji. Różnica między liczbą osób przyjeżdżających a wyjeżdżających wyniosła 176 tys. Według najnowszych danych, na początku 2026 roku Francja liczy 69,1 mln mieszkańców, z czego 2,3 mln zamieszkuje departamenty zamorskie.