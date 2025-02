Lady Gaga wystąpi na Copacabanie 3 maja. Słynna plaża w Rio de Janeiro stała się scenerią dla jednych z najbardziej spektakularnych i obleganych koncertów. Grali na niej Stonesi, a w ubiegłym roku darmowy koncert dała tam Madonna. Jej show przyciągnęło ponad 1,6 mln widzów. Wstęp na koncert Lady Gagi również będzie darmowy.

Lady Gaga / AFP / East News

Lady Gaga przygotowuje się właśnie do premiery swojego siódmego albumu zatytułowanego "Mayhem". Płyta artystki, która w ostatnim czasie znacznie prężniej rozwijała swoją aktorską karierę, ma trafić do rąk fanów 7 marca. Po premierze krążka, 11 i 18 kwietnia Lady Gaga wystąpi jako headlinerka na słynnym festiwalu Coachella.

Ten festiwal nie będzie jedyną okazją, by na żywo usłyszeć zarówno te nowe, jak i te dobrze znane piosenki 14-krotnej zdobywczyni Grammy. Jak przekazał w rozmowie z RedeTV burmistrza Rio de Janeiro, Eduardo Paesa, 3 maja Gaga ma dać koncert na plaży Copacabana.

Widzę te wielkie wydarzenia w ten sposób - pobudzają gospodarkę, stwarzają możliwości i promują miasto. Rio rozwija się dzięki swojej marce, swojemu wizerunkowi. W zeszłym roku gościliśmy Madonnę, a w tym roku jest to Lady Gaga - poinformował.

Dla Lady Gagi nie będzie to pierwsza wizyta w Rio - wystąpiła tam w 2012 roku. Do Rio miała powrócić pięć lat później, by dać koncert w ramach festiwalu Rock in Rio. Jednak z powodów zdrowotnych była zmuszona odwołać swój występ.

Tłumy na koncertach

Plaża Copacabana to idealne miejsce na bicie rekordów widzów zgromadzonych na jednym koncercie.

W 2006 roku wystąpiła tam grupa The Rolling Stones, którą na żywo wysłuchało 1,2 miliona fanów. Z kolei w 1994 roku na darmowym koncercie Roda Stewarta naliczono aż 4 miliony osób. Wydarzenie to zbiegło się jednak w czasie z fajerwerkami odpalonymi przy okazji witania nowego roku. Trudno więc policzyć, ilu gości bawiło się na koncercie, a ilu przyszło jedynie zobaczyć sztuczne ognie.