Jak relacjonuje agencja Associated Press, Madonna przywitała się ze zgromadzonymi fanami wychwalając lokalizację, w której przyszło jej grać.

I oto jesteśmy w najpiękniejszym miejscu na Ziemi. To magiczne miejsce - powiedziała artystka, a potem rozpoczęła koncert utworem "Nothing Really Matters" z 1998 roku. W trakcie występu po raz kolejny złożyła też hołd wszystkim zmarłym na AIDS.

Koncert Madonny w Rio de Janeiro / PAP/EPA/ANTONIO LACERDA / PAP

Aby zapewnić, że wszyscy chętni będą mogli wysłuchać występu Madonny, na plaży rozstawiono 18 wież dźwiękowych.

Dwugodzinny, darmowy koncert artystki rozpoczął się o 22:37 miejscowego czasu, 50 minut po planowanym czasie.