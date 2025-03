Ponad sto wydarzeń dotyczących filmu, teatru, sztuk wizualnych, designu, literatury i muzyki w kilkudziesięciu miastach Polski, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. UK/Poland Season 2025 potrwa od marca do końca listopada. Organizatorzy chcą ożywić dialog, pogłębić współpracę oraz umocnić więzi artystyczne i społeczne.

/ Materiały promocyjne

UK/Poland Season 2025 ma na oku najistotniejsze zagadnienia współczesności, takie jak wykluczenie społeczne, kobieca perspektywa w sztuce, migracje, sztuka i niepełnosprawność, zmiany klimatyczne, tożsamość i cyfrowa rzeczywistość. Wybrałyśmy na ten sezon cztery hasła: dialog, różnorodność, diaspora oraz digital - mówi w RMF FM Ewa Kozik Art Managerka z British Council. Chcemy rozmawiać m.in. o tym, że sztuka nie zamyka tylko otwiera - dodaje.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Posłuchaj rozmowy Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Ewą Kozik

W ramach programu poruszone zostaną m.in. kwestie wykluczenia społecznego, sztuki i niepełnosprawności, o których opowiada projekt "Wspólnota", "Wichrowe Wzgórza: Współczesny Manifest Cathy" oraz Europe Beyond Access, angażujący artystów z niepełnosprawnościami.

"Nie jesteś sama: Kobiety w sztuce 2025" rzuci natomiast światło na niedocenioną rolę kobiet w sztuce, prezentując prace twórczyń badających temat różnorodności i emancypacji.

Jednym z kluczowych motywów programu jest temat migracji, odzwierciedlający zarówno długą historię polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jak i spojrzenie na istotę tożsamości, przynależności i definicji "domu" w kontekście obecnej roli Polski jako schronienia dla osób z Ukrainy i Białorusi. Projekt "Tu i Tam" to spojrzenie na historię polskiej diaspory w UK i jej ewolucję przez dekady. "Changes" eksploruje z kolei wyzwania współczesnego świata, takie jak polityczne napięcia, zmiany klimatyczne i migracyjne, ukazując sztukę jako przestrzeń interpretacji i reakcji na te zjawiska.

Technologia i cyfrowy świat również odgrywają istotną rolę w tegorocznym programie. "Jak to jest?" to wystawa, która zagłębia się w tematykę języka, pamięci i granic świadomości, rzucając światło na to dlaczego obecne modele AI nie są w stanie osiągnąć prawdziwej zmysłowości, emocji czy samoświadomości. Drugi projekt w obrębie tematów związanych z nowymi technologiami odbędzie się w ramach Patchlab Digital Art Festival.