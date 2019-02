W czwartek 7 lutego zacznie się Festiwal Filmowy w Berlinie. Dzień później do naszych kin wejdzie "Green Book". W obsadzie - oscarowi faworyci. 10 lutego poznamy laureatów nagród BAFTA, tu nominowana aż 4 razy jest "Zimna wojna". A w muzyce - Kasia Nosowska rusza w trasę. Tak zapowiada się nowy tydzień w kulturze.

O takie statuetki powalczy "Zimna wojna" / Scott Garfitt / PAP/EPA

BAFTA

72. ceremonia wręczenia nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej odbędzie się 10 lutego w Royal Opera House w Londynie. "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego ma nominacje do BAFTA w kategoriach - najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz oryginalny i najlepsze zdjęcia. "Zimna wojna" to opowieść oparta na polskiej muzyce ludowej, z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku w tle, o miłości dwójki ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale jednocześnie nie potrafią być razem. Akcja melodramatu dzieje się w latach 50. i 60. ub. wieku m.in. w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu. Głównymi bohaterami "Zimnej wojny" są Zula (Joanna Kulig) i Wiktor (Tomasz Kot), młoda dziewczyna szukająca szczęścia w powstającym zespole Mazurek (bliskim polskiemu Mazowszu) i dojrzały mężczyzna, pianista, jej instruktor. W "Zimnej wojnie", której scenariusz napisali Pawlikowski i świętej pamięci Janusz Głowacki, występują też m.in. Agata Kulesza, Borys Szyc i Adam Woronowicz. Najwięcej nominacji do tegorocznych nagród BAFTA, bo aż 12 zdobyła "Faworyta". Po siedem uzyskały cztery filmy: "Narodziny gwiazdy", "Roma", "Pierwszy człowiek" i "Bohemian Rhapsody". "Vice" ma sześć szans na statuetki, a "Green Book" - cztery.



GREEN BOOK Ten film wejdzie do polskich kin w piątek 8 lutego. Mahershala Ali gra wybitnego pianistę, a Viggo Mortensen jego włosko-amerykańskiego szofera. To pełna humoru i ciepła, oparta na prawdziwej historii opowieść o niewiarygodnej przyjaźni. A w tle mamy Amerykę lat 60., rasizm, homofobię. Tytułowa "Green Book" to broszura, która pomagała w tamtym czasie czarnoskórym obywatelom, zawierała bowiem informacje, z których hoteli i restauracji mogą korzystać. Do wielu miejsc wciąż w tamtym czasie nie byli oni wpuszczani. Podobnie jak doskonały, ekstrawagancki muzyk, którego gra nagrodzony Złotym Globem Mahershala Ali. I on, i Mortensen są teraz nominowani do Oscara.





BERLINALE

7 lutego zacznie się Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie. "Tegoroczne Berlinale jest mocno kobiece, ale nie dlatego, że faworyzujemy reżyserki. Dołączanie filmów na siłę, bo nakręciły je kobiety, nie ma sensu i jest niebezpieczne. Mamy je, bo są po prostu dobre" - zapewnia szef festiwalu Dieter Kosslick. "Mr. Jones" Agnieszki Holland to jeden z filmów, które ubiegać się będą o nagrodę Złotego Niedźwiedzia podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Główny bohater obrazu jest młodym walijskim dziennikarzem piszącym w latach 30. XX wieku o Wielkim Głodzie na Ukrainie. 69. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie potrwa od 7 do 17 lutego





NOSOWSKA NA TŁUSTO I BASTA

Rusza drugą część trasy koncertowej promującej najnowszy album Katarzyny Nosowskiej "BASTA". Artystka odwiedzi Wrocław, Katowice, Kraków, Gdańsk, Warszawę, Poznań i Łódź. Za stronę muzyczną płyty i produkcję odpowiada Michał FOX Król. To zbiór 11, bardzo osobistych w warstwie tekstowej, utworów, jak sama Nosowska mówi - "to najważniejsza płyta". Nowy materiał będzie można usłyszeć na żywo w czasie trasy NOSOWSKA na tłusto i BASTA:



08.02.2019 - Wrocław / Centrum Koncertowe A209.02.2019 - Katowice / MCK 10.02.2019 - Kraków / Klub Studio 16.02.2019 - Gdańsk / Stary Maneż 17.02.2019 - Poznań / Sala Ziemi27.02.2019 - Warszawa / Torwar 02.03.2019 - Łódź / Wytwórnia