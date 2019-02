Zmarł Clive Swift - popularny, brytyjski aktor, znany przede wszystkim z kultowej roli Ryszarda z komediowego serialu "Co ludzie powiedzą". Miał 82 lata.

Clive Swift urodził się 9 lutego 1936 roku w Liverpoolu. Był nie tylko aktorem telewizyjnym, filmowym i teatralnym, ale również wykładowcą na London Academy of Music and Dramatic Art. Nagrywał również słuchowiska dla BBC. Swój artystyczny talent rozwijał również tworząc swój talk-show "Richard Bucket Overflows: An Audience with Clive Swift".

Widzowie mogą go pamiętać z ról w produkcjach "Szał", "Valentine's Kiss," "Wieki ciemne", "Sen nocy letniej" czy "Podróż do Indii". Ostatni raz Swift pojawił się w "Morderstwach w Midsomer" czy kilku odcinkach serialu "Doctor Who".

Polskim widzom aktor jest najlepiej znany jako Ryszard Bucket - cierpliwy, zabawny i dobry mąż niesamowicie charyzmatycznej i snobistycznej Hiacynty z popularnego brytyjskiego serialu BBC lat 90. "Co ludzie powiedzą".