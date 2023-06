Gratka dla fanów "Seksu w wielkim mieście". Kim Cattrall ponownie wcieliła się w rolę Samanthy Jones - jednej z głównych bohaterek kultowej serii. Jak podaje "Variety", zobaczymy ją w drugim sezonie serialu "I tak po prostu", który jest kontynuacją "Seksu w wielkim mieście".

Kim Cattrall / DAVID SWANSON / PAP/EPA

Według ustaleń "Variety" , powrót Kim Cattrall do świata kultowej serii ma wymiar symboliczny. Aktorkę zobaczymy tylko w jednej scenie. Ma to być rozmowa telefoniczna Samanthy Jones z Carrie Bradshaw, w którą wciela się Sarah Jessica Parker. Co ważne - nie doszło do spotkania obu aktorek.

W pierwszym sezonie "I tak po prostu" dowiedzieliśmy się, że Samantha Jones przeprowadziła się do Londynu. Carrie Bradshow kontaktowała się z nią SMS-owo.

Premierę drugiego sezonu "I tak po prostu" zaplanowano na 22 czerwca. Cattrall ma się pojawić w finałowym odcinku.

"Seks to nie tylko AIDS, cierpienie i śmierć"

Kim Cattrall w czasie spotkania z widzami w Krakowie, które odbyło się w 2014 r., podkreśliła, że nie ma problemu z tym, że do końca swojej kariery dla wielu będzie już Samanthą. Zwróciła też uwagę na społeczną rolę "Seksu w wielkim mieście".

Potrzebowaliśmy go, żeby pokazać, że seks to nie tylko AIDS, cierpienie i śmierć, ale też humor, przyjemność - tłumaczyła. Kiedyś w sklepie podszedł do mnie mężczyzna, który powiedział, że dzięki mojej roli zaczął rozmawiać o seksie ze swoją 14-letnią córką - opowiadała. Ona boi się intymności. Wchodzi w fizyczną bliskość, ale boi się więzi - mówiła o swojej bohaterce.