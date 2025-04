30 maja poznamy laureatów nagród SCRIPT PRO - najważniejszego polskiego konkursu dla scenarzystów, będących na początku kariery. Konkurs jest organizowany przez WAJDA SCHOOL i Mastercard OFF CAMERA we współpracy ze STOWARZYSZENIEM FILMOWCÓW POLSKICH, STOWARZYSZENIEM AUTORÓW ZAIKS, WYTWÓRNIĄ FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH oraz FUNDACJĘ KYOTO-KRAKÓW.

Katarzyna Figura / materiały promocyjne

Dla autorów konkurs jest szansą na rozwój, a dla producentów gwarancją, że wybrane spośród kilkuset zgłoszeń finałowe teksty zasługują na uwagę. Integralnym elementem SCRIPT PRO jest rozwój finałowych tekstów i dalsza praca nad nimi w Szkole Wajdy pod okiem czołowych polskich filmowców, scenarzystów i konsultantów. Wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystej gali w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie.

OFF NA MAKSA

Kolejny dzień - kolejni wspaniali goście! Przyjdźcie do Miasteczka Filmowego przy Galerii Krakowskiej posłuchać wywiadów prowadzonych przez Maksa Behra oraz Marcina Radomskiego.

12:00 Maks Behr w rozmowie z Korkiem Bojanowskim, reżyserem filmu "Utrata równowagi", który bierze udział w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych

14:00 Marcin Radomski w rozmowie z Justyną Mytnik, reżyserką filmu "Lany poniedziałek", który bierze udział w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych

16:00 Maks Behr w rozmowie z Mateuszem Janickim

16:30 Maks Behr w rozmowie z Erykiem Kulmem

Kina plenerowe

Koniecznie zobaczcie, co dzisiaj czeka na Was w naszych kinach pod gołym niebem - wstęp bezpłatny!

Kino na Placu Szczepańskim, godz. 20:30 (partner: zondacrypto)

"Wielki wóz", reż. Philippe Garrel

Kino przy Galerii Krakowskiej, godz. 17:00 (partner: Galeria Krakowska)

"Harry Potter i Zakon Feniksa", reż. David Yates

Kino przy Galerii Krakowskiej, godz. 20:00 (partner: Galeria Krakowska)

"Perfect Days", reż. Wim Wenders

Chłopaki też płaczą | Chłopackie sprawy x SEXEDPL

W ramach sekcji Chłopackie sprawy będzie można obejrzeć siedem produkcji. Każda z nich wyjątkowa, z innego kraju, poruszająca inny problem społeczny. Jej partnerem jest SEXEDPL - kampania społeczna zainicjowana przez Anję Rubik mająca na celu zapewnienie kompleksowej, dostosowanej do wieku wiedzy oraz edukacji seksualnej. 30 kwietnia 2025 roku o godzinie 20:15 po filmie "Mum Don’t Love Me No Mo" (reż. Grégory Lucilly) przygotowaliśmy dla widzów 18. Mastercard OFF CAMERA rozmowę z ekspertami SEXEDPL.

2 dzień PRO INDUSTRY

Podczas drugiego dnia zapraszamy m.in. na warsztaty reżyserskie prowadzone przez Annę Jadowską (Kobieta na dachu, Dzikie róże) oraz Łukasza Grzegorzka (Córka trenera, Moje wspaniałe życie), pitchingi młodych twórców, panel dyskusyjny "Ubezpieczenia w produkcji filmowej", dyskusję z reżyserami po debiucie fabularnym - dotycząca dalszych możliwości, perspektyw oraz trudności oraz case study filmu "To nie mój film" z udziałem reżyserki Marii Zbąskiej oraz aktora Marcina Sztabińskiego.

Przegląd sekcji, czyli na co do kina?

To dobry dzień na wyjście do kina a wspaniałych tytułów u nas nie brakuje. Chcąc pomóc w wyborze przedstawiamy poniżej po jednym filmie z każdej sekcji.

Sekcja Festiwalowe Hity, której partnerem jest Interia:

21:30 "On Falling" (reż. Laura Carreira)

Sekcja Amerykańscy niezależni, której partnerem jest Galeria Krakowska:

18:45 "Znajomy dotyk" (reż. Sarah Friedland)

Sekcja Miłość zwycięży, której partnerem jest Twój Styl:

17:30 "Bezwstydne" (reż. Konstantin Bojanov)

Sekcja Chłopackie sprawy, której partnerem jest SEXEDPL:

15:00 "Nineteen" (reż. Giovanni Tortorici)

Sekcja Tylko spokojnie, której partnerem jest Lipton, PANI:

12:30 "Bez tchu" (reż. Eric Lamhene)

Z sekcją Oko za oko, której partnerami są zondacrypto i Rzeczpospolita wracamy już 1.05!