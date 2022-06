Pojawił się pierwszy zwiastun komedii romantycznej "Bilet do raju". Dwie wielkie hollywoodzkie gwiazdy Julia Roberts i George Clooney grają w niej rozwiedzioną parę. Film w polskich kinach od 30 września. Bohaterowie jadą razem na Bali, bo chcą powstrzymać swoją córkę przed ślubem. I popełnieniem tego samego błędu, który, jak twierdzą, sami zrobili przed laty.

Julia Roberts i George Clooney spotkali się już na planie trzech produkcji z serii rozpoczętej filmem "Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra" oraz dramatu Jodie Foster "Zakładnik z Wall Street". "Bilet do raju" będzie ich pierwszą wspólną komedią romantyczną.

Reżyserem filmu jest Ol Parker, który ma na koncie takie produkcje jak "Hotel Marigold" czy "Mamma Mia! Here We Go Again". Parker jest również współautorem scenariusza filmu "Bilet do raju", napisał go wspólnie z Danielem Pipskim.

George Clooney i Julia Roberts wcielą się w role byłych małżonków, którzy po rozwodzie muszą spróbować się dogadać i zawrzeć rozejm. Okoliczności zmuszają ich do wycieczki na Bali. Podążają tam tropem swojej córki, która poznała tam chłopaka i chce wyjść za niego za mąż. Rodzice chcą powstrzymać ją przed popełnieniem tego samego błędu, jaki sami zrobili 25 lat wcześniej.

Komedia romantyczna z Clooneyem i Roberts stworzony została z myślą o wyłącznie o kinach. Do Polski trafi 30 września.