Od 3 do 19 października Stare Miasto w Lublinie stanie się tłem dla zdjęć do nowej produkcji serialowej Netflixa. Przez kilkanaście dni mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu oraz zmianami w organizacji parkowania. Sprawdź szczegóły.

Materiały prasowe/Netflix / fot. Michał Klusek / Shutterstock

Stare Miasto w Lublinie ponownie przyciąga uwagę filmowców.

Od 3 do 19 października na ulicach pojawią się ekipy produkcyjne, dekoracje oraz profesjonalny sprzęt. Chodzi o zdjęcia do kolejnych odcinków serialu historycznego Netflixa pt. "Lalka", którego premiera przewidziana jest na 2026 rok.

Prace filmowe wiążą się z wieloma zmianami w organizacji ruchu na Starym Mieście. Największe utrudnienia czekają kierowców w rejonie Placu Rybnego oraz na przyległych ulicach.

Szczegóły zmian i utrudnień

Od 3 do 19 października obowiązywać będzie zakaz parkowania przy ul. Rybnej, a odcinek tej ulicy wzdłuż Placu Rybnego zostanie całkowicie zamknięty.

Dodatkowo, od 13 do 17 października nie będzie można parkować przy ul. Olejnej, a w dniach 14-17 października zamknięte zostaną ulice Noworybna i Rybna, z ruchem skierowanym wahadłowo w ul. Olejną.

Kolejne zmiany obejmą również ul. Olejną, która w dniach 15-16 października będzie zamknięta, a ruch zostanie skierowany w ul. Rybną. Zamknięcia tych ulic będą wprowadzane naprzemiennie, w zależności od miejsca realizacji zdjęć.

Netflix / fot. Michał Klusek / Materiały prasowe

Utrudnienia nie ominą także okolic Trybunału i Rynku. Od 14 do 16 października obowiązywać będzie zakaz parkowania przy ul. Jezuickiej, a w dniach 15-16 października zamknięte zostaną ulice Jezuicka i Gruella.

Dodatkowo, od 14 do 17 października teren wokół Trybunału zostanie wygrodzony.

Na liście miejsc objętych zmianami znalazły się również Plac Zamkowy oraz ul. Kowalska. Szczegółowy harmonogram utrudnień oraz zamknięć poszczególnych ulic można znaleźć na stronach urzędu miasta.

1 lipca w Pałacu w Nieborowie padł pierwszy klaps na planie serialu "Lalka", który powstaje dla serwisu Netflix. W rolach głównych między innymi Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska.