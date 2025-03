Jenna Ortega bardzo cieszy się ze spotkania z Lady Gagą w drugim sezonie "Wednesday". "Przekonałam się, że jest taka kochana, naprawdę miła i spokojna" - mówi aktorka w wywiadzie dla portalu CBR. "Uwielbiam to, że nigdy nie wiadomo, czego się po niej spodziewać. Poza życzliwością, której ma ogromne pokłady" - dodaje Ortega.

Jenna Ortega na planie drugiego sezonu "Wednesday" / © 2024 Netflix, Inc. / Materiały prasowe

W drugim sezonie Wednesday Addams, którą ponownie gra Jenna Ortega, wraca i znowu trafia na gotyckie korytarze Akademii Nevermore. Czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy.

W tym sezonie bijącego rekordy popularności serialu Netflixa Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników. Zostaje również wciągnięta w nową, mrożącą krew w żyłach, nadprzyrodzoną tajemnicę. Drugi sezon reżyserują Tim Burton, Paco Cabezas i Angela Robinson.

Nie wiadomo na razie, w jaką rolę wcieli się Lady Gaga. Jej udział w serialu to zapewne konsekwencja szalonej popularności jej nagrania "Bloody Mary", do którego tańczyła Wednesday. Piosenka Lady Gagi podłożona do jednej ze scen tanecznych stała się jednym z największych virali, a użytkownicy mediów społeczościowych wstawiali nagrania swoich tańców do tego utworu.

Wideo youtube

W oryginale Jenna Ortega jako Wednesday tańczyła do dźwięków utworu "Goo Goo Muck" zespołu The Cramps

Wideo youtube

Gaga jest najlepsza. To zdecydowanie jedna z najbardziej utalentowanych osób, z jakimi kiedykolwiek pracowałam. To było coś wyjątkowego móc pracować z nią i Timem Burtonem. Dwiema osobami, które szanuję i którymi tak bardzo się inspirowałam - mówi Jenna Ortega. Na festiwalu SXSW aktorka udzieliła wywiadu portalowi IndieWire.

Lady Gaga powiedziała z kolei portalowi Entertainment Weekly, że nie chce zdradzać żadnych szczegółów związanych z jej występem, bo to tajemnica. "Premiera wkrótce" - obiecują twórcy.