Jakie informacje o Tobie są najcenniejsze dla Facebooka? Czy algorytmy kierują Twoimi preferencjami? Czy Ty też wpływasz na algorytmy? Ile aplikacji śledzi Twój każdy krok? Na te i inne pytania spróbuje podczas tegorocznej edycji Copernicus Festival odpowiedzieć Michał Kosiński, psycholog społeczny i data scientist z Wyższej Szkole Biznesu Uniwersytetu Stanforda. Krakowska impreza trwa od 17 do 22 maja.

/ Shutterstock

Jak co roku Copernicus Festival gości w Krakowie międzynarodowe gwiazdy nauki. Tym razem zaproszeni naukowcy i pisarze rozmawiać będą o roli informacji w fizyce, filozofii i we współczesnym, cybernetycznym świecie.

We wtorek 17 maja organizatorzy zapraszają na wykład Michała Kosińskiego. "Co można wyczytać z twarzy". Początek o 19.30.

Michał Kosiński opowie m.in. efekcie "echo chamber" - zjawisku marchewkowego błędnego koła.

Zaczęło się niewinnie, gdy w 2004 roku Mark Zuckerberg uruchomił swój pierwszy serwis społecznościowy Face Mash. Wtedy chodziło o przeglądanie zdjęć innych studentów i studentek z uczelni Zuckerberga (patrząc z perspektywy czasu, może wcale nie było to takie niewinne...).

Potem poszło szybko. Kolejne funkcje, możliwości komunikacji, oznaczania siebie i innych - krok po kroku Facebook nakłaniał nas do oddawania kolejnych informacji o naszym życiu. Co jakiś czas pojawiały się kolejne aktualizacje regulaminu. Akceptując te wielostronicowe dokumenty (których, z założenia, raczej nikt nie doczytał) dobrowolnie zgadzaliśmy się, aby ta międzynarodowa korporacja budowała nasz coraz bardziej szczegółowy profil.

Chodziło oczywiście o możliwość tworzenia bardziej spersonalizowanych (a więc intratniejszych) reklam. Pojawił się jednak problem - jak utrzymać (albo zwiększyć) zaangażowanie użytkowników?

Z pomocą przyszły algorytmy. Wiadomo, najbardziej lubimy to, co już dobrze znamy. I odwrotnie - ciśnienie podnoszą nam rzeczy, w których nielubieniu lubujemy się od dawna. Tak więc regularnie dostajemy dwa rodzaje marchewek - smakowite do schrupania i przegniłe do rzucania w innych.

Zjawisko marchewkowe błędnego koła nazywane jest też jako efekt "echo chamber". Algorytmy, które znają nas czasem lepiej, niż my sami, tworzą przestrzeń, gdzie nasze poglądy (wszelakie - od gustów muzycznych, przez upodobania modowe, na preferencjach politycznych kończąc) odbijają się echem po naszej szczelnej banieczce. A przecież wszyscy lubimy słuchać własnego głosu.

Jednak ze względu na skale zjawiska - Facebook w wielu miejscach na świecie staje się główną, jeśli nie jedyną, przestrzenią debaty publicznej - sprawa robi się poważna. Od kilku lat żyjemy w rzeczywistości, gdzie efekt echa tworzy coraz większe podziały społeczne. Dokąd nas to doprowadzi? Jak w najbliższych latach i dekadach będzie z tego powodu zmieniał się nasz ustrój demokratyczny? Czy będzie dało się jeszcze dyskutować o świecie poza naszymi akustycznymi komnatami?

Copernicus Festival to wykłady, spotkania, wystawy między 17 a 22 maja w Krakowie.

Zapraszamy na do Muzeum Inżynierii i Techniki a także online. Wydarzenia są bezpłatne i otwarte.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZNAJDZIECIE TUTAJ. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ>>>

WYKŁADY MOŻNA OBEJRZEĆ TAKŻE NA YOU TUBIE COPERNICUSCENTER >>>