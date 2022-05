To jak interpretujemy informacje płynące od bliskiej osoby, zależy od tego jacy jesteśmy, do czego dążymy i na czym nam w danym momencie zależy. Te same frazy mogą być dla jednej osoby wyznaniem miłości, a dla innej – szyderstwem lub kpiną. To samo zachowanie może być uznane za wyraz zaangażowania albo za zapowiedź porzucenia. Uczestnicy wykładu dowiedzą się, jak motywacja i cechy indywidualne, takie jak samoocena, narcyzm czy styl przywiązania wpływają na sposób odbierania informacji w bliskim związku.