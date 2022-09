Studio Sony Pictures udostępniło pierwszy zwiastun "I wanna dance with somebody". To film o życiu i karierze Whitney Houston, ikonie współczesnej muzyki. Film do kin trafi w grudniu tego roku.

/ Materiały prasowe Whitney Houston była laureatką 6 nagród Grammy, sprzedała ponad 200 milionów płyt. Autorem scenariusza jest Anthony McCarten, który ma na koncie m.in filmy "Bohemian Rhapsody" i "Czas mroku". W filmie zobaczymy losy artystki, która zaczynała jako chórzystka z New Jersey, a została jedną z najczęściej nagradzanych artystek wszechczasów. Wideo youtube "I wanna dance with somebody" w kinach pojawi się 23 grudnia 2022roku. Amerykańską piosenkarkę zagrała urodzona w Londynie Naomie Ackie. Reżyserką filmu jest Kasi Lemmons, która zastąpiła Stellę Meghie. Meghie zrezygnowała z realizacji tego projektu z powodu szeroko pojętych różnic artystycznych między jej pomysłami, a wizją producentów filmu. Wśród producentów jest reprezentujący rodzinę artystki Pat Houston oraz odkrywca talentu Whitney Houston Clive Davis. W filmie pojawi się wiele piosenek zmarłej w 2012 roku artystki. Zobacz również: "Ania" o Annie Przybylskiej przedpremierowo w Gdyni

