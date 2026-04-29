Komisja Europejska zarzuciła koncernowi Meta naruszenie unijnych przepisów o usługach cyfrowych (DSA). Według KE firma nie zapobiegała korzystaniu z Instagrama i Facebooka przez dzieci poniżej 13. roku życia.

Komisja Europejska zarzuciła firmie Meta naruszenie unijnych przepisów o usługach cyfrowych (DSA), ze względu na niewystarczającą ochronę dzieci poniżej 13 lat na Facebooku i Instagramie.

Obliczenia Komisji pokazują, że od 10 do 13 proc. dzieci poniżej 13 lat korzysta z Facebooka lub Instagrama.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Jak przyznała KE, wstępne ustalenia wskazują, że Meta nie przeprowadziła rzetelnej oceny ryzyka związanego z dostępem do jej usług przez osoby poniżej 13 lat, a także nie wprowadziła skutecznych środków, aby uniemożliwić dzieciom dostęp do jej usług lub - jeśli te w jakiś sposób ten dostęp uzyskały - odebrać im go.

Wiceprzewodnicząca KE ds. cyfrowych Henna Virkkunen powiedziała w środę rano w Strasburgu, że oceny ryzyka przekazywane jak dotąd przez Metę do Brukseli musiały być błędne, bo z danych zebranych przez KE wynika, że już 10-13 proc. dzieci poniżej 13. roku życia posiada konto na Facebooku i/lub Instagramie.

KE zarzuciła Mecie, że chociaż we własnym regulaminie ustaliła, iż użytkownicy platform muszą mieć ukończone 13 lat, bo uznała, że treści przedstawiane na Facebooku i Instagramie nie są odpowiednie dla młodszych dzieci, to zasada ta w praktyce nie jest przestrzegana. Środki do weryfikacji wieku wprowadzone przez platformy można łatwo obejść, wystarczy, że dziecko podczas tworzenia konta poda fałszywą datę urodzenia, żeby mogło założyć konto i korzystać z serwisów. Koncern - jak ustaliła KE - nie posiada innych, skuteczniejszych mechanizmów weryfikacji wieku.

Komisja wytknęła też firmie, że chociaż umożliwia zgłaszanie fałszywych kont, w tym założonych przez nieletnich użytkowników, to narzędzie to jest trudne w użyciu. Urzędnicy obliczyli, że potrzeba nawet siedmiu kliknięć, żeby w ogóle uzyskać dostęp do formularza zgłoszeniowego, który następnie należy własnoręcznie wypełnić. W rezultacie wielu użytkowników rezygnuje ze składania zgłoszeń. Ponadto, jak ustaliła KE, nawet jeśli doniesienie zostanie złożone, to często platformy i tak nie podejmują żadnych działań, a zgłoszona osoba po prostu dalej korzysta z serwisów bez żadnej kontroli.

Komisja Europejska grozi Mecie surową karą

Komisja zaleciła Mecie, aby usunięto luki w zabezpieczeniach, tak by do serwisów i nieodpowiednich treści na nich publikowanych nie miały dostępu osoby poniżej 13 lat. Jak zauważyli urzędnicy, blokada dostępu dla nieletnich będzie zresztą zgodna z regulaminem własnym firmy. Koncern będzie musiał poprawić także sposób przeprowadzania obowiązkowej oceny ryzyka. Dodatkowo platformy Instagram i Facebook muszą wzmocnić narzędzia umożliwiające wykrywanie i usuwanie zbyt młodych użytkowników ze swoich serwisów.

Jeśli zmiany nie zostaną wprowadzone, KE może wydać decyzję o naruszeniu DSA i nałożyć na koncern karę pieniężną do 6 proc. całorocznego światowego obrotu firmy. KE może też nałożyć kary tymczasowe obowiązujące do momentu usunięcia naruszenia. Meta ma teraz czas na udzielenie KE pisemnej odpowiedzi i usunięcie naruszeń.

Środowe ustalenia są pokłosiem wszczętego przez KE w maju 2004 r. śledztwa wobec Facebooka i Instagrama. W jego ramach KE bada również to, czy interfejsy obu platform nie mają uzależniającego wpływu na nieletnich, w tym czy nie prowadzą do efektu tzw. króliczej nory, chodzi o sytuacje, kiedy użytkownik nie może oderwać się od serwisu przez długie godziny, bo algorytmy podsuwają mu co rusz interesujące go treści.