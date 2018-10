Filmy "Girl" i "Kamerdyner" zdobyły Złote Anioły podczas XVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest w Toruniu. W koncercie wieńczącym imprezę zaśpiewali Justyna Święs, Gaba Kulka, Buslav oraz Ten Typ Mes.

Janusz Gajos na planie filmu "Kamerdyner" / Rafał Pijański / Filmicon / Materiały prasowe

Jury w konkursie filmów pełnometrażowych nagrodziło Złotym Aniołem film "Girl" w reżyserii Lucasa Dhonta. Nagrodę główną w konkursie filmów krótkometrażowych przyznano Raymundowi Ribayi Gutierrezowi za film "Judgement".



Jury młodych wskazało jako najlepszy film "Summer Survivor" Marijy Kavtaradze, a jury studenckie - podobnie jak główne - nagrodziło film "Girl".





Wideo youtube



W konkursie filmów polskich, w którym jurorami byli widzowie, zwyciężył "Kamerdyner" Filipa Bajona. Złotym Aniołem za całokształt twórczości wyróżniona została Maja Komorowska.



Nagrody prezydenta miasta Torunia otrzymali Dawid Janicki oraz Grażyna Szapołowska. To zaszczyt i honor - otrzymać tę nagrodę. To tu narodziła się moja pasja podczas ucieczek na wagary m.in. do kina Orzeł. Krzysztof Kieślowski nauczył mnie ogromnej tolerancji dla ludzi innych niż my. On i kino nauczyli mnie tolerancji - powiedziała Szapołowska.



Gala zakończenia kolejnej edycji Tofifest odbyła się w sobotę w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. Po niej odbył się koncert, w którym artyści śpiewali utwory znane z polskich filmów i inspirowane kinem. Kolejne projekcje i spotkania z artystami odbędą się jeszcze w niedzielę.

(MN)