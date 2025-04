W świecie kinematografii adaptacje gier wideo rzadko kiedy osiągają spektakularny sukces. Jednak "Minecraft: Film" udowadnia, że z odpowiednim podejściem można przekroczyć wszelkie oczekiwania. W pierwszy weekend wyświetlania w Ameryce Północnej film zarobił imponujące 157 milionów dolarów, bijąc rekordy i zostawiając w tyle inne produkcje. To najlepszy wynik otwarcia w historii filmów opartych na grach wideo, a także najlepszy start w 2025 roku.

Grający w "Minecratf. Film" Jack Black w otoczeniu fanów / Victor Chavez/Shutterstock / East News

"Minecraft: Film" vs. "Super Mario Bros. Film"

Do tej pory rekord należał do "Super Mario Bros. Film", który w pierwszy weekend zarobił 146 milionów dolarów. "Minecraft: Film" nie tylko pobił ten wynik, ale również zaskoczył analityków, którzy prognozowali, że produkcja zarobi w Ameryce Północnej około 90 milionów dolarów.

Sukces "Minecraft: Film" jest o tyle imponujący, że produkcja cieszy się popularnością nie tylko w Ameryce Północnej, ale na całym świecie, z globalnymi przychodami przekraczającymi już 301 milionów dolarów.

"Minecraft: Film" - sukces pomimo krytyki

"Minecraft: Film" okazał się być produkcją, która przyciąga widzów mimo mieszanych recenzji krytyków. Jak zauważa analityk David A. Gross, filmy tego typu są tworzone z myślą o publiczności, a nie krytykach. Adaptacja popularnej gry wideo przyciągnęła do kin zarówno fanów oryginału, jak i nowych widzów, co jest kluczem do jej sukcesu. W przeszłości nie wszystkie adaptacje gier wideo cieszyły się takim powodzeniem, co pokazuje, że "Minecraft: Film" jest wyjątkiem potwierdzającym regułę.

Sukces "Minecraft: Film" może być sygnałem dla producentów i dystrybutorów filmów, że rynek kinowy ma szansę na ożywienie w dalszej części 2025 roku. Aktualne przychody z kin są niższe niż w poprzednich latach, ale "Minecraft: Film" pokazuje, że z odpowiednią produkcją można przyciągnąć widzów do kin. Czy to początek nowej ery dla filmów opartych na grach wideo? Czas pokaże.