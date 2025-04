Choć dziś niektórym fanom serialu „Biały lotos” może być trudno to sobie wyobrazić, to Walton Goggins nie był pierwszym aktorem, któremu zaproponowano rolę Ricka. Propozycje otrzymał też Woody Harrelson. Twórcy serialu tak bardzo chcieli go obsadzić, że przygotowano dla niego jeszcze drugą propozycję angażu. Harrelson teraz wytłumaczył, dlaczego nie przyjął oferty.

W trzecim sezonie "Białego Lotosu" w sumie dla Woody'ego Harrlesona przewidziano dwie ewentualne role. Miał możliwość wcielenia się w postać Ricka, którego ostatecznie zagrał Walton Goggins lub sportretować postać przyjaciela Ricka, Franka, którego zagrał Sam Rockwell. W nowym wywiadzie Woody Harrelson tłumaczy swoje powody, dementując pogłoski o tym, że były one finansowe. Mówiło się, że producent serialu, David Bernard, zarządził, że wynagrodzenie każdego z występujących w serialu będzie identyczne. "Zmusiło mnie to do podjęcia ekstremalnie trudnej decyzji" Miałem zagrać w "Białym Lotosie" i byłem z tego powodu bardzo podekscytowany. Niestety ich kalendarz zdjęciowy się przesunął i kolidował z wcześniej zaplanowanymi wakacjami z moją rodziną. Zmusiło mnie to do podjęcia ekstremalnie trudnej decyzji. Musiało tak się stać, bo nie zagrałbym tak fantastycznie jak Sam, który pozamiatał - mówi Harrelson w rozmowie z portalem The Daily Beast. Harrelson nie może narzekać na brak pracy. Zakończył już zdjęcia do trzeciej części rozrywkowej serii "Iluzja", a także do komediodramatu "Ella McCay" Jamesa L. Brooksa, opowiadającego o tytułowej, pełnej ideałów młodej polityk. W jej rolę wcieliła się Emma McKay. Gwiazdora zobaczymy również w serialu "Brothers" ("Bracia"), w którym ponownie zagra u boku Matthew McConaugheya, z którym wystąpili już w "Detektywie". "Biały lotos" sezon trzeci. Dziś, 7 kwietnia finał 7 kwietnia na platformie MAX zadebiutuje finałowy odcinek trzeciego sezonu "Białego Lotosu". To obecnie jeden z największych hitów HBO, który cieszy się nie tylko świetną oglądalnością, ale i dobrymi recenzjami. Dla Harrelsona odrzucenie roli w trzeciej odsłonie produkcji może otwierać szansę na zagranie w sezonie czwartym, który wiadomo już, że powstanie. Serial opowiada o grupie gości tytułowej sieci hoteli, które zbudowane są w różnych miejscach świata. Każdy z sezonów to osobna historia.

