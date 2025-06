Za nami emocjonujący finał wyborów Miss Polski 2025. Koronę najpiękniejszej Polki zdobyła 20-letnia Oliwia Mikulska z Żar. Kim jest młoda laureatka prestiżowego tytułu i jakie ma plany na przyszłość? Poznajcie nową Miss, która zachwyciła jury i podbiła serca publiczności w całym kraju.

W wielkim finale konkursu Miss Polski 2025 o tytuł walczyły 24 finalistki / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Miss Polski 2025 została 20-letnia Oliwia Mikulska z Żar.

Jest szczególnie uzdolniona - ma sukcesy w nauce, sporcie i działalności społecznej.

Studiuje finanse, marzy o pracy w mediach i promuje ważne wartości.

Zwycięstwo w wielkim stylu

W wielkim finale konkursu Miss Polski 2025, który przyciągnął uwagę mediów i widzów w całym kraju, o tytuł walczyły 24 finalistki. Decyzją jury koronę najpiękniejszej Polki zdobyła 20-letnia Oliwia Mikulska. Nowej Miss koronę wręczyła Kasandra Zawal, laureatka tytułu z ubiegłego roku.

Oliwia pochodzi z Żar i już od najmłodszych lat wyróżniała się nie tylko wyjątkową urodą, ale także wszechstronnością i pasją. Jej dotychczasowe osiągnięcia robią ogromne wrażenie.

Decyzją jury koronę najpiękniejszej Polki zdobyła 20-letnia Oliwia Mikulska / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Wszechstronnie uzdolniona i zaangażowana społecznie

Oliwia Mikulska od dziecka brała udział w konkursach recytatorskich i plastycznych. Na tym jednak nie kończyła swojej aktywności - zdobywała także medale w biegach na średnie dystanse, tańcu towarzyskim, piłce ręcznej i siatkówce.

W 2018 roku ukończyła szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a w ognisku muzycznym grała na fortepianie. To właśnie różnorodność pasji i determinacja w ich rozwijaniu sprawiły, że wyróżnia się na tle rówieśniczek.

W 2022 roku Oliwia zwyciężyła w konkursie promującym pierwszą w Polsce aplikację edukacyjną KNOWUNITY, dodając aż 700 własnych notatek. Studiuje finanse i rachunkowość, ale - jak sama podkreśla - w przyszłości chciałaby związać się z branżą medialną. Za swoją działalność społeczną i charytatywną w 2023 roku otrzymała tytuł Osobowości Roku w swoim powiecie.

Festiwal Piękna w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Uroda, inteligencja i wartości

Nowa Miss Polski podkreśla, że dla niej piękno to nie tylko wygląd, ale przede wszystkim wartości, którymi kieruje się w życiu.

Wchodzę na scenę z myślą, że każda z nas ma coś wyjątkowego. Konkurs piękności to nie tylko suknie i makijaż - to przestrzeń, by mówić o ważnych wartościach - mówiła Oliwia podczas gali.

Na co dzień relaksuje się, rozwiązując matematyczne łamigłówki, a jej największą pasją są książki. Przyznaje, że stara się być dobrym człowiekiem, szanować innych i wytrwale dążyć do celu.