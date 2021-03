Europejska Unia Nadawców (EBU) z siedzibą w Genewie odrzuciła zgłoszenie Białorusi do tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji (ESC). Stwierdziła także, że krajowi grozi dyskwalifikacja, jeśli nie zmodyfikuje on utworu lub nie zgłosi innej piosenki.

Protest w Mińsku / STR / PAP/EPA

Jak podała agencja Reutera, Białoruś zgłosiła do udziału w konkursie zespół Galasy ZMesta, który nagrał piosenki szydzące z protestów przeciw Alaksandrowi Łukaszence. Zgłoszenie wywołało reakcję ze strony opozycji i apele o zawieszenie uczestnictwa Białorusi w Eurowizji.

Stwierdzono, że piosenka podaje w wątpliwość apolityczny charakter konkursu - napisała EBU w wydanym oświadczeniu.

Napisaliśmy do nadawcy BTRC, który odpowiada za zgłoszenie Białorusi do Konkursu Piosenki Eurowizji, żeby poinformować go, że piosenka w swojej obecnej formie nie kwalifikuje się do udziału w konkursie. Poprosiliśmy go także o podjęcie wszelkich niezbędnych kroków, by zgłosić zmodyfikowaną wersję lub nową piosenkę zgodną z zasadami ESC. Niezrobienie tego może skutkować dyskwalifikacją z tegorocznego konkursu - dodała.



Zgłoszona piosenka zespołu Galasy ZMesta "Ja nauczu tiebia" od wtorku na oficjalnej stronie konkursu na YouTube zebrała 5,8 tys. polubień i 40 tys. reakcji negatywnych. Odtworzono ją ponad pół miliona razy.