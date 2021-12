Maléna z Armenii wygrała tegoroczną Eurowizję Junior. Głosami widzów i jurorów drugie miejsce podczas 19. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci zajęła reprezentantka Polski Sara James.

Maléna / /CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA

Tegoroczny finał Eurowizji Junior odbył się w Paryżu. Na scenie zaprezentowało się 19 młodych uczestników.

Zwyciężczyni - Maléna z Armenii - zachwyciła publiczność i jurorów utworem "Qami Qami".

Wideo youtube

Maléna ma 14 lat. Jest córką ormiańskiej aktorki Anny Manucharyan. Dorastała w rodzinie muzyków. Jej dziadek jest klarnecistą i gra w orkiestrze symfonicznej.

W 2018 roku Maléna wzięła udział w krajowej preselekcji do Eurowizji Junior. Ostatecznie zajęła ósme miejsce w półfinale, przez co nie zakwalifikowała się do finału.

Na reprezentantkę w tym konkursie została wybrana w 2020 roku, jednak Armenia wycofała się z konkursu, tłumacząc się stanem wojennym, który został wprowadzony w tym kraju w wyniku trwającego konfliktu w Górskim Karabachu, sytuacją epidemiologiczną oraz problemami finansowymi nadawcy.

W tym roku Armenia zdecydowała się wziąć udział w Eurowizji Junior. Kraj reprezentowała właśnie Maléna.

Drugie miejsce Polski

Reprezentantka Polski Sara James zajęła drugie miejsce z piosenką "Somebody". Od wygranej dzieliło ją zaledwie kilka punktów.

Wideo youtube

Polska dwukrotnie wygrywała Eurowizję Junior. W 2017 roku najlepsza okazała się Roksana Węgiel. Rok później jej sukces powtórzyła Viki Gabor.

W ubiegłym roku - w Warszawie - zwyciężyła Francuska Valentina z utworem "J'Imagine", dlatego tegoroczny finał Eurowizji Junior zorganizowano w Paryżu. Kolejny - zgodnie z zasadami - obędzie się w Armenii.