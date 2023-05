Punktualnie o 21:00 w czwartek rozpoczął się drugi półfinał 67. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Zobaczyliśmy 16 występów, w tym Blankę z piosenką "Solo". Nasza reprezentantka zapewniła sobie miejsce w sobotnim finale.

Wideo youtube

Eurowizja 2023. Kto wystąpi w drugim półfinale?

Półfinał otworzył Reiley z Danii z piosenką "Breaking My Heart". Oto rozkład półfinału:

1. Reiley - "Breaking My Heart" (Dania)

2. Brunette - "Future Lover" (Armenia)

3. Theodor Andrei - "D.G.T" (Off and on), (Rumunia)

4. Alika - "Bridges" (Estonia)

5. Gustaph - "Because Of You" (Belgia)

6. Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"

7. Dilja - "Power" (Islandia)

8. Victor Vernicos - "What They Say" (Grecja)

9. Blanka - "Solo" (Polska)

10. Joker Out - "Carpe Diem" (Słowenia)

11. Iru - "Echo" (Gruzja)

12. Piqued Jacks - "Like An Animal" (San Marino)

13. Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?" (Austria)

14. Albina & Familja Kelmendi - "Duje" (Albania)

15. Monika Linkyte - "Stay" (Litwa)

16. Voyager - "Promise" (Australia)

Eurowizja 2023. Zmiana zasad głosowania

W tym roku wprowadzono zmiany dotyczące głosowania. W półfinałach głosować mogli tylko telewidzowie z poszczególnych krajów, bez udziału profesjonalnego jury. Z kolei w finale o przyznaniu punktów będą decydować zarówno widzowie, jak i jurorzy z branży muzycznej. Po raz pierwszy głos będą mogli oddać też widzowie z krajów niebiorących udziału - jako "reszta świata".