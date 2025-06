Z kolei poseł PiS Bartosz Kownacki skomentował: "Kolejny skandal! Elwira Niewiera twierdzi, że Karol Nawrocki wygrał dzięki "rosyjskiej propagandzie"... A wcześniej odbierała nagrodę z rąk Radosława Sikorskiego. Gdy nie wygrywa "właściwa" osoba, to zaczynają się pojawiać kolejne brednie. Żenujące".

Jacek Sasin, były minister aktywów państwowych z PiS, napisał o "patoelitach III RP i obrzydliwych insynuacjach": "Ambasada RP firmuje brednie o "rosyjskiej propagandzie" (kolportowane przez postać powielającą od dawna putinowską narrację o wojnie hybrydowej na granicy), bo Karol Nawrocki wygrał wybory. Do tej pory sukces obozu patriotycznego nie mieści się w głowie patoelitom III RP. Obrzydliwe, bezczelne insynuacje. A Sikorski? Milczy. To nie Moskwa was pokonała. To dumni i zmobilizowani Polacy. Ten skandal to wasza hańba, oby jedna z ostatnich. Za dwa miesiące Karol Nawrocki zrobi z Wami porządek".

Elwira Niewiera - kim jest?

Elwira Niewiera to uznana reżyserka i scenarzystka, specjalizująca się w kinie dokumentalnym. Urodziła się w 1976 roku w Raciborzu, a od lat mieszka i pracuje w Berlinie. Studiowała teatrologię i germanistykę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz etnologię na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.

Wspólnie z Piotrem Rosołowskim stworzyła cenione na całym świecie filmy dokumentalne:

"Efekt domina" (2014) - o życiu w nieuznawanej republice Abchazji,

"Książę i Dybuk" (2017) - biografia Michała Waszyńskiego, polsko-żydowskiego reżysera,

"Syndrom Hamleta" (2022) - opowieść o młodych Ukraińcach zmagających się z traumą wojny poprzez teatr.

Za swoją twórczość Niewiera otrzymała liczne nagrody, m.in. Venezia Classici Award na festiwalu w Wenecji, Polską Nagrodę Filmową Orzeł oraz Złotego Gołębia na DOK Leipzig. W 2021 roku została także laureatką prestiżowej amerykańskiej nagrody Chicken & Egg Award dla wybitnych dokumentalistek.

Po wybuchu wojny w Ukrainie Niewiera zaangażowała się również w działania pomocowe, m.in. organizując transporty humanitarne na tereny objęte konfliktem.

Jej wystąpienie w Berlinie, choć wzbudzające kontrowersje, było kolejnym głosem w debacie o zagrożeniach dla demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej.