Nowy terminal kontenerowy T3 w Gdańsku, część Baltic Hub, oficjalnie zainaugurował działalność. Dzięki inwestycji zdolności przeładunkowe całego Baltic Hub mają wzrosnąć o 1,5 mln TEU rocznie. Nowy terminal ma pracować na 100 proc. możliwości pod koniec 2025 r.

Kontenerowiec MSC Calypso cumuje przy nowo otwartym terminalu T3 Baltic Hub w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

W piątek w Gdańsku zainaugurowano działalność nowego terminala kontenerowego T3. Ma on znacząco podnieść możliwości przeładunkowe całego kompleksu.

W trakcie uroczystości podkreślono, że "Baltic Hub staje się coraz silniejszym ogniwem integrującym Polskę ze światowym handlem".

Terminal T3 umożliwia przyjmowanie największych jednostek oceanicznych z Dalekiego Wschodu.

W piątkowej ceremonii otwarcia nowego terminala wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz liderzy branży.

Prezes Baltic Hub (największego polskiego terminala kontenerowego i jedynego terminala głębokowodnego na Bałtyku) Jan Van Mossevelde podkreślił, że to jedna z największych inwestycji portowych w regionie Morza Bałtyckiego, która umacnia Polskę jako strategicznego uczestnika globalnego handlu.

Rok temu, gdy kładliśmy kamień węgielny, mówiłem, że to okno na światowy transport morski. Dziś mamy na to dowody. Baltic Hub staje się coraz silniejszym ogniwem integrującym Polskę ze światowym handlem - powiedział w czasie uroczystości wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Terminal T3 w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Dodał, że w 2024 roku przez polskie porty przeładowano rekordowe 3,3 mln TEU (jednostka pojemności używana często w odniesieniu do portów i statków. Jest ona równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp), z czego istotna część przypada na Baltic Hub.

Co więcej, najnowsze dane pokazują, że w 2024 r. naliczono tutaj blisko 56 miliardów złotych z CEU, akcyzy i VAT, czyli o blisko miliard więcej niż rok wcześniej - podkreślił.

Marchewka powiedział też, że nowy terminal T3 umożliwia przyjmowanie największych jednostek oceanicznych z Dalekiego Wschodu, takich jak Albatros czy Britania. Jak zaznaczył wiceminister, to potwierdza siłę nie tylko Baltic Hub, ale całej polskiej gospodarki morskiej.

Nowy terminal powstawał ponad dwa lata

Terminal T3, zlokalizowany na 36-hektarowej powierzchni, ma osiągnąć pełną operacyjność do końca 2025 roku. Dzięki jego uruchomieniu roczna zdolność przeładunkowa Baltic Hub wzrośnie z 3 do 4,5 miliona TEU, co uplasuje go wśród największych terminali kontenerowych w Europie.

Kluczowa infrastruktura portu obejmuje nabrzeże o długości 717 metrów i głębokości 17,5 metra.

Terminal T3 w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Jak powiedziała wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz, by rozwój portu przynosił pełne korzyści, potrzebna jest sprawna obsługa celna. W tym celu w ubiegłym tygodniu podpisano umowę na budowę zintegrowanego punktu obsługi granicznej, który ma powstać do 2030 roku.

Budowa nowego terminala ruszyła w listopadzie 2022 roku, a jej koszt wyniósł 470 mln euro. Terminal powstał na sztucznej wyspie. Wysokość niektórych suwnic, które tam pracują, sięga od 96 do 140 metrów z podniesionym wysięgnikiem.

Baltic Hub jest własnością trzech podmiotów: PSA International (40 proc. udziałów), Polskiego Funduszu Rozwoju (30 proc. udziałów) oraz IFM Global Infrastructure Fund, (30 proc. udziałów). Spółka zatrudnia ponad 1400 osób.