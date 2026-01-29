Luksusowa posiadłość w Santa Fe, należąca do zmarłego aktora Gene'a Hackmana i jego żony Betsy Arakawy, znalazła nowego właściciela zaledwie 11 dni po wystawieniu na sprzedaż. Osoba, która kupiła rezydencję, zapłaciła za nią niemało pieniędzy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rezydencja, w której mieszkali Gene Hackman i jego żona Betsy Arakawa, została sprzedana.

Nowy właściciel nieruchomości pozostaje anonimowy.

Ile za rezydencję zapłaciła osoba, która kupiła posiadłość? Odpowiedź w poniższym artykule.

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Rezydencja, w której w lutym 2025 roku znaleziono ciała Gene'a Hackmana i jego żony , została wystawiona na sprzedaż 16 stycznia.

Ogłoszenie przygotowali agenci Tara S. Earley oraz Ricky Allen z Sotheby's International Realty. Już 11 dni później, 27 stycznia, na stronie pojawiła się informacja o sprzedaży nieruchomości.

Posiadłość obejmuje 21 hektarów terenu oraz dom o powierzchni blisko 1200 metrów kwadratowych. Cena ofertowa wynosiła 6,25 mln dolarów i tyle też zapłacił nowy właściciel.

Niektórzy nie chcą kupować takich domów

Jak przyznaje Tara S. Earley w rozmowie z "Wall Street Journal", niektórzy kupujący unikają nieruchomości, w których doszło do zgonów. Zawsze znajdą się jacyś nabywcy, którzy nie chcą kupować nieruchomości, w których ktoś wcześniej zmarł. Są też jednak inni nabywcy, dla których nie ma to żadnego znaczenia - podkreśla agentka.

Dodaje, że cena została ustalona na podstawie uczciwej wartości rynkowej, a z domu usunięto wszystkie osobiste rzeczy poprzednich właścicieli.

Tożsamość osoby, która kupiła rezydencję, nie została ujawniona. Wiadomo jedynie, że transakcja przebiegła sprawnie, a nieruchomość szybko znalazła nowego właściciela mimo tragicznej historii związanej z poprzednimi mieszkańcami.

Przyczyny śmierci Gene’a Hackmana i Betsy Arakawy

Ciała 95-letniego aktora i jego 65-letniej żony znaleziono 26 lipca 2025 roku. Sekcja zwłok wykazała, że Betsy Arakawa zmarła jako pierwsza, a przyczyną był zespół płucny hantawirusowy - rzadkie schorzenie wywołane przez wirusa przenoszonego przez gryzonie.

Gene Hackman zmarł z powodu ciężkiej choroby serca, wysokiego ciśnienia krwi oraz zaawansowanej choroby Alzheimera.