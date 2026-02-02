Znaczna część mieszkańców Chrzanowa w Małopolsce zmaga się z poważną awarią sieci ciepłowniczej. W wielu domach i mieszkaniach zabrakło ogrzewania oraz ciepłej wody. Służby techniczne pracują nad usunięciem usterki, jednak naprawa może potrwać do wieczora.

/ Shutterstock

Duża awaria sieci ciepłowniczej w Chrzanowie w Małopolsce. Jak poinformowała spółka Veolia Południe, przyczyną awarii jest rozszczelnienie instalacji ciepłowniczej.

Służbom udało się już zlokalizować miejsce awarii.

"Naprawa potrwa mniej więcej do godziny 19:00" - przekazała firma.



Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, awaria dotknęła znacznej części mieszkańców Chrzanowa. W wielu domach nie ma ogrzewania, a z kranów płynie wyłącznie zimna woda.

Sytuacja jest szczególnie trudna ze względu na zimową aurę i niskie temperatury na zewnątrz.

Służby techniczne zapewniają, że robią wszystko, by jak najszybciej przywrócić dostawy ciepła i ciepłej wody. Zgodnie z zapowiedziami, prace naprawcze mają zakończyć się do godziny 19:00. Do tego czasu mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość.