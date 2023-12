Dawid Podsiadło nie zwalnia tempa. Artysta przygotowuje się do spektakularnych koncertów w przyszłym roku i po błyskawicznym wyprzedaniu biletów na szósty stadion, ogłosił datę kolejnego występu! Dziś ruszyła sprzedaż wejściówek.

Wokalista Dawid Podsiadło na zdjęciu z sierpnia 2021 roku / Łukasz Gągulski / PAP

Wielki powrót Dawida Podsiadło na stadiony. Po triumfalnym koncercie na PGE Narodowym, który zgromadził 80 tysięcy widzów, artysta zapowiedział kolejne występy na największych obiektach w kraju. Dziś artysta opublikował nagranie, dzięki któremu możemy zobaczyć, co działo się 26 sierpnia w Warszawie.

Zagraliśmy setki koncertów, ale to co wydarzyło się teraz, to było piękne, nowe doświadczenie. Energia tego wielkiego tłumu i dziesiątki tysięcy ludzi śpiewających razem - to coś, co powoduje ogromne emocje - mówił Dawid Podsiadło o swoim doświadczeniu z koncertu na PGE Narodowym.

Wideo youtube

Dawid Podsiadło - koncerty 2024

Dawid Podsiadło zaplanował w 2024 roku siedem koncertów. W czerwcu odwiedzi Gdańsk, Poznań, Chorzów i Wrocław, by wystąpić przed tysiącami fanów. Gdzie i kiedy zagra?

Gdańsk - Polsat Plus Arena Gdańsk - 01.06.2024 i 02.06.2024

Wrocław - Tarczyński Arena - 08.06.2024

Poznań - Enea Stadion - 15.06.2024 i 16.06.2024

Chorzów - Stadion Śląski - 22.06.2024 i 23.06.2024

Artysta, który nie przestaje zaskakiwać swoich fanów, ogłosił kolejny koncert na Tarczyński Arenie we Wrocławiu, który zaplanowano na 8 czerwca 2024 roku. Wcześniej, w kilka minut, wyprzedały się bilety na inne stadiony.

Artysta zapowiedział, że wszystkie koncerty odbędą się w formule 360 stopni, czyli ze sceną umieszczoną na środku stadionu. To nowość w polskim show-biznesie, która umożliwi widzom z każdego miejsca na stadionie doskonałe widoki. Podsiadło, który podczas koncertu na PGE Narodowym zapewniał, że chciałby, aby to był najlepszy wieczór w życiu widzów i z pewnością nie zawiedzie fanów podczas kolejnych występów.

Wideo youtube