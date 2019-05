Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza" w reżyserii Macieja Pieprzycy. Głównego bohatera - wybitnego niewidomego pianistę - gra Dawid Ogrodnik. Film ma trafić do kin w październiku.

Oprócz Dawida Ogrodnika w obsadzie filmu są m.in. Piotr Adamczyk, Justyna Wasilewska, Jowita Budnik, Jacek Koman, Wiktoria Grodeckaja i Katarzyna Wajda. Autorem zdjęć jest Witold Płóciennik, a za muzykę odpowiada Leszek Możdżer.



Zarówno reżyser, jak i producentki stworzyli mi doskonałe warunki do pracy nad rolą. To nasza kolejna współpraca z Maciejem Pieprzycą i bardzo ją cenię. Miałem dużo czasu, żeby pracować nad scenariuszem i rolą, to bardzo komfortowa sytuacja dla aktora. Maciej Pieprzyca przykłada wyjątkowo dużą wagę do przygotowań przed rozpoczęciem zdjęć do filmu. Ta intensywna praca rozpoczyna się z pierwszym czytaniem scenariusza i kończy ostatnim klapsem na planie - przyznał Dawid Ogrodnik.

Mieczysław Kosz to niewidomy pianista, mistrz improwizacji, polski Bill Evans. Zmarł w 1973 roku. Żył zaledwie 29 lat. Jak mówił reżyser Maciej Pieprzyca: "Dużo po nim nie zostało: jeden pełnowymiarowy longplay i dwie, opublikowane pośmiertnie kompilacje różnych drobiazgów nagrywanych dla radia i telewizji. Gdyby żył, z pewnością byłby jednym z największych jazzowych pianistów świata. Ale umarł młodo i zostawił po sobie legendę przedwcześnie zmarłego geniusza. Film "Ikar" to opowieść o niezwykłej historii Mietka Kosza. O tym, jak utrata wzroku przeobraziła się w chęć bycia najlepszym pianistą w Polsce, na świecie. "Grając widzę" , "dopóki gram, jestem zdrowy" - tak mówił. "Ikar" to opowieść o drodze Mietka na szczyt i walce z jego demonami, z kalectwem, samotnością, nałogiem, brakiem miłości".