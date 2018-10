W piątek 12 października ruszą zdjęcia do filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza" w reżyserii Macieja Pieprzycy. Twórca filmów "Chce się żyć" i "Jestem mordercą" tym razem przypomni postać wybitnego polskiego pianisty jazzowego. "Mieczysław Kosz to jest jeden z fundamentów zjawiska, który nazywa się Polish Jazz" - mówi w RMF FM Leszek Możdżer, autor muzyki do filmu. Główną rolę w filmie zagra Dawid Ogrodnik.

Dawid Ogrodnik /Marcin Kmieciński /PAP/StrefaGwiazd

